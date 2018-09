Dank weiter anziehender Margen sollte das Wertpapier seine jüngste Verschnaufpause beendet haben und jetzt zunächst wieder Kurs auf das Allzeithoch bei 47,20 Euro nehmen. Mittelfristig ist noch mehr drin, so Michael Schröder von "Der Aktionär" in einer aktuellen DATAGROUP-Aktienanalyse: (Analyse vom 24.09.2018)



Kurzprofil DATAGROUP:



DATAGROUP (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.400 Mitarbeiter an 16 Standorten in Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z.B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 330.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around-" bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. (24.09.2018/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - DATAGROUP-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Michael Schröder, Redakteur von "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters DATAGROUP AG (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) unter die Lupe.Der Markt für IT-Services verändere sich mit großer Geschwindigkeit. Bei der Umsetzung von Digitalisierungskonzepten oder der Einführung von Technologien wie Cloud, App-Entwicklung oder Big Data würden die Unternehmen aus allen Branchen auf die Hilfe von Profis zurückgreifen. Kein Wunder also, dass der DATAGROUP-Nachrichtenticker nicht stillstehe: Vor Kurzem habe das Unternehmen sogar den größten Einzelauftrag der Firmengeschichte vermeldet. Man übernehme für die nächsten zehn Jahre die Bereitstellung und den Betrieb der gesamten IT-Infrastruktur der NRW.Bank. Das Volumen liege im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.Mit der sogenannten Cloud Enabling Platform Corbox biete DATAGROUP den Kunden eine modulare Komplettlösung für das IT-Outsourcing. Die Kunden würden aus zwölf kombinierbaren Kern-IT-Services die auswählen, die ihr Geschäft optimal unterstützen würden, und alle IT-Outsourcing-Leistungen aus einer Hand erhalten. Vom Hotline-Service über Dienstleistungen rund um SAP bis hin zum Rechenzentrumsbetrieb und Sicherheitsthemen sei alles dabei.Der Vorstand, Max H.-H. Schaber, sehe viele Vorteile: "Unsere Kunden sehen natürlich die Vorzüge der "Cloud" und erhoffen sich davon mehr Flexibilität und eine höhere Agilität in der Umsetzung der IT-Projekte. Es entstehen zunehmend hybride Cloud-Lösungen, bei denen verschiedene Elemente vereint werden - beispielsweise Infrastruktur und Softwarelösungen verschiedener Anbieter aus der Cloud. Wir gehen davon aus, dass der Bedarf für unsere Serviceleistungen weiter ansteigen wird."Die anziehende Dynamik im Corbox-Geschäft zeige, was im Bereich der Cloud- und Outsourcing-Dienstleistungen möglich sei: Mit rund 20 neuen Corbox-Kunden pro Jahr und einem durchschnittlichen Auftragswert von etwa 0,8 Mio. Euro sei das organische Wachstum recht gut prognostizierbar. Der Newsflow sollte positiv bleiben: "Wir gehen davon aus, dass wir in den nächsten Wochen mit weiteren Erfolgsmeldungen zu neuen Kundenverträgen aufwarten können", so Vorstand Schaber. "Dies wird unser organisches Wachstum in den kommenden Jahren positiv beeinflussen."Seit dem Börsengang im Jahr 2006 habe DATAGROUP 21 Akquisitionen getätigt. Mit einer Ausnahme seien alle erfolgreich gewesen. Das unterstreiche die Integrationskompetenz von DATAGROUP und sorge für Aufmerksamkeit in der Branche. Deswegen seien weitere Zukäufe absehbar. "Wir versuchen, uns die Rosinen herauszupicken, also gute Unternehmen zu finden, die in ihrem Serviceangebot und ihrer Kundenstruktur sehr komplementär zur DATAGROUP sind - idealerweise zu einer angemessenen Bewertung", so Schaber.Kurz vor Ende des laufenden Geschäftsjahres 2017/18 habe der Vorstand den Ausblick angepasst und erwarte jetzt ein Umsatz von 269 Mio. Euro (Vorjahr: 223,1 Mio. Euro). Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen werde mit mehr als 34 Mio. Euro deutlich über den ursprünglich prognostizierten 30 Mio. Euro (Vorjahr: 27,0 Mio. Euro) liegen.