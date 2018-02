Nach der immensen Kursrally ist die DATAGROUP-Aktie für die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" derzeit eine Halteposition. Alternativ würden sich Teilgewinnmitnahmen anbieten, um bei deutlicheren Kursrücksetzern wieder zuzukaufen. (Analyse vom 19.02.2018)



Börsenplätze DATAGROUP-Aktie:



Xetra-Aktienkurs DATAGROUP-Aktie

44,60 EUR +1,59% (19.02.2018, 09:37)



Tradegate-Aktienkurs DATAGROUP-Aktie

44,75 EUR +1,47% (19.02.2018, 10:01)



ISIN DATAGROUP-Aktie:

DE000A0JC8S7



WKN DATAGROUP-Aktie:

A0JC8S



Ticker-Symbol DATAGROUP-Aktie:

D6H



Kurzprofil DATAGROUP:



DATAGROUP (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) ist eines der führenden deutschen IT-Service-Unternehmen. Über 1.400 Mitarbeiter an 16 Standorten in Deutschland konzipieren, implementieren und betreiben IT-Infrastrukturen und Business Applikationen wie z.B. SAP. Mit ihrem Produkt CORBOX ist DATAGROUP ein Full Service Provider und betreut für mittelständische und große Unternehmen sowie öffentliche Auftraggeber über 330.000 IT-Arbeitsplätze weltweit. Kurz gesagt: We manage IT. Das Unternehmen wächst organisch und durch Zukäufe. Die Akquisitionsstrategie zeichnet sich vor allem durch eine optimale Eingliederung der neuen Unternehmen aus. Durch ihre "buy and turn around-" bzw. "buy and build"- Strategie nimmt DATAGROUP aktiv am Konsolidierungsprozess des IT-Service-Marktes teil. (19.02.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - DATAGROUP-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des IT-Dienstleisters DATAGROUP AG (ISIN: DE000A0JC8S7, WKN: A0JC8S, Ticker-Symbol: D6H) unter die Lupe.Der IT-Dienstleister aus dem Schwabenland habe starke Jahreszahlen für das Jahr 2016/2017 präsentiert. Die Umsatzerlöse seien um satte 27,6% auf 223,1 Mio. Euro geklettert. Das EBITDA sei um fast 42 auf 27 Mio. Euro expandiert und entspreche einer guten Marge von mehr als 12%. Wie von den Experten erwartet habe das Unternehmen die eigene Prognose bei Umsatz und EBITDA übererfüllt, nachdem diese schon zweimal habe angehoben werden müssen. Prognostiziert habe Firmenchef Max Schaber einen Umsatz zwischen 215 und 225 Mio. Euro sowie ein EBITDA zwischen 22 und 23 Mio. Euro. Wie den Experten Schaber auf Nachfrage anlässlich einer Telefonkonferenz mitteile, sei das EBITDA von Einmaleffekten geprägt. Diese Einmaleffekte würden sich auf 4,5 Mio. Euro summieren. Rechne man diese heraus, ergebe sich ein EBITDA von fast 23 Mio. Euro.Das EBIT für das Jahr 2016/2017 habe bei 18,5 Mio. Euro gelegen und das Nettoergebnis habe einen Rekordwert von 11,1 Mio. Euro oder 1,41 Euro je Aktie erreicht. Zudem habe die Gesellschaft einen starken operativen Cashflow von 32,5 Mio. Euro erzielt. Dieser Cashflow beinhalte aber ebenfalls Sondereffekte. Bereinigt um diese Sondereffekte hätte sich der operative Cashflow auf 17,6 Mio. Euro belaufen, der tatsächliche Free Cashflow auf ca. 7 Mio. Euro.Erfreulich zeige sich weiterhin die Nachfrage nach der modularen Komplettlösung für IT-Outsourcing mit dem Namen CORBOX. 18 neue Kunden habe DATAGROUP im vergangenen Jahr dafür gewonnen. 2018 wolle Schaber wieder zahlreiche neue Kunden für dieses System akquirieren. "Vermutlich eine ähnliche Größe wie im Vorjahr. Wir freuen uns aber auch, wenn wir mehr als 20 Kunden dafür gewinnen."DATAGROUP wachse stets stark über Zukäufe. Bereinigt um Zukäufe wäre das Unternehmen letztes Jahr organisch um 3% gewachsen. Zugekauft habe Schaber letztes Jahr zum einen die Hamburger HanseCom mit einem Jahresumsatz von 16 Mio. Euro und zum anderen den Banken- und IT-Spezialisten ikb Data GmbH mit einem Umsatz von mehr als 27 Mio. Euro. Jüngst sei der Robotic-Spezialist Almato gekauft worden - ein Pionier im Automatisieren von Standard-Geschäftsprozessen. Diese Gesellschaft erziele Umsätze von 4 Mio. Euro. Den annualisierten Jahresumsatz, also den Basisumsatz für das neue Geschäftsjahr 2017/2018, würden die Experten auf 250 bis 260 Mio. Euro schätzen. Unterstelle man zudem erneut ein leichtes organisches Wachstum, sollte DATAGROUP im neuen Jahr einen Umsatz zwischen 270 und 280 Mio. Euro realisieren. Gelinge Schaber noch eine weitere Übernahme könnte sogar ein Umsatz von etwa 300 Mio. Euro drin sein. "Wir wollen weiter anorganisch wachsen und sind permanent mit Targets im Gespräch", sage der CEO.Ins neue Jahr sei die Gesellschaft sehr gut gestartet. Der Ausblick, den Schaber seinen Anteilseignern auf der Hauptversammlung mitteile, werde daher sicherlich sehr positiv sein. Aktionäre würden nach der Hauptversammlung eine Dividende von 45 Cent je Aktie erhalten. Schaber habe die Auszahlung gegenüber dem Vorjahr deutlich nach oben gesetzt. Die Dividendenrendite belaufe sich auf 1%. Schaber halte die Mehrheit an DATAGROUP und könne sich selbst über die erhöhte Auszahlung am meisten freuen.Schaber mache mit DATAGROUP einen starken Job. Das Unternehmen profitiere vom Boom in der IT-Branche. Die Experten hätten die Aktie schon mehrfach zum Kauf empfohlen. Zunächst Anfang Februar 2016 bei Kursen von 13 Euro. Danach im September 2016 bei Kursen von über 17 Euro. Und im Frühjahr 2017 nochmals bei Kursen um die Marke von 30 Euro. Aktuelle Notiz: 43 Euro. Inzwischen würden es die Schwaben auf einen Börsenwert von fast 350 Mio. Euro bringen. Mit einem KGV von über 20 sei die Aktie auch kein Schnäppchen mehr. Solange das Börsenumfeld weitgehend positiv bleibe, sähen die Experten für die Aktie keine großen Gefahren.