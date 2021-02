Börsenplätze CytoTools-Aktie:



Die CytoTools AG (ISIN: DE000A0KFRJ1, WKN: A0KFRJ, Ticker-Symbol: T5O) ist ein deutsches Biotechunternehmen, das Ergebnisse aus der zellbiologischen Grundlagenforschung zu Zellwachstum und programmiertem Zelltod in neuartige Therapieformen zur ursächlichen Krankheitsbehandlung und Heilung umsetzt. CytoTools vielseitige Produktpipeline beinhaltet selbstentwickelte chemische Verbindungen und Biopharmazeutika, die das Potenzial haben, neue Behandlungsmöglichkeiten in der Dermatologie, Kardiologie und Angiologie, Urologie und Onkologie zu bieten. CytoTools ist als Technologieholding und Beteiligungsunternehmen strukturiert und hält als solches Beteiligungen an den Tochterfirmen DermaTools Biotech GmbH (61%) und CytoPharma GmbH (50%). (26.02.2021/ac/a/nw)



Münster (www.aktiencheck.de) - CytoTools-Aktienanalyse von Analyst Holger Steffen von SMC Research:Holger Steffen, Analyst von SMC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die CytoTools-Aktie (ISIN: DE000A0KFRJ1, WKN: A0KFRJ, Ticker-Symbol: T5O) weiterhin spekulativ zu kaufen.Nach einer langen Vorbereitungszeit habe der indische Pharmakonzern Centaur im letzten Herbst in seinem Heimatmarkt die Vermarktung von Woxheal gestartet. Centaur habe bereits 2007 eine Lizenzabkommen für das Kernprodukt von CytoTools, das unter dem Namen DermaPro entwickelt worden sei, abgeschlossen, doch es habe noch 15 Jahre gedauert, bis alle Hürden von der Zulassung bis zur Freigabe der Produktion und Vermarktung hätten genommen werden können.Der Verkaufsstart in Indien sei aus Sicht des Analysten ein wichtiger Meilenstein für CytoTools. Trotz erheblicher Beschränkungen durch die Corona-Pandemie seien im letzten Jahr in den ersten Monaten der Vermarktung bereits knapp 10 Tsd. Dosen ausgeliefert worden. Der Trend sei somit klar aufwärtsgerichtet und dürfte auch von der positiven Resonanz von Expertengestützt werden. So habe sich beispielsweise der Präsident der Diabetic Foot Society of India, Dr. Arun Bal, sehr positiv zu einer Behandlung des diabetischen Fußsyndroms mit Woxheal geäußert. Neben der positiven Wirkung auf den Vermarktungserfolg in Indien sehe Steffen durch diese Einschätzung auch seine Annahme einer hohen Wahrscheinlichkeit der Zulassung in Europa bekräftigt. Diesbezüglich berichte das Unternehmen von einem planmäßigen Verlauf der Phase-III-Studie.Etwas geringer stufe Steffen aktuell die - schon zuvor recht niedrig angesetzte - Wahrscheinlichkeit ein, dass eine beschleunigte Zulassung einer Medikation mit dem Wirkstoff DPOCL zur Behandlung von Covid-19 und Influenza gelinge. Im Moment sei noch offen, ob ein Partner gefunden werden könne, der das Projekt mit der nötigen Priorität vorantreibe.Dementsprechend bestätigt Holger Steffen, Analyst von SMC Research, sein Urteil "speculative buy". Die Empfehlung habe weiterhin spekulativen Charakter, da eine Zulassung des Kernprodukts außerhalb von Indien noch ausstehe. Auch der weiter bestehende Konflikt zwischen den Führungsgremien der Gesellschaft und der Deutschen Balaton-Gruppe als größtem Einzelaktionär stelle einen signifikanten Risikofaktor dar. (Analyse vom 26.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link