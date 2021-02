Börsenplätze CureVac-Aktie:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Ticker-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (25.02.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Ticker-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der deutsche Impfstoffhersteller CureVac rechne mit einer EU-Zulassung seines Corona-Impfstoffs Ende Mai oder Anfang Juni. Dies habe CureVac-Chef, Franz-Werner Haas, am Donnerstag in einer Anhörung des Europaparlaments mitgeteilt. Die entscheidenden Daten der klinischen Tests seien für Mitte April zu erwarten.In derselben Anhörung habe der britisch-schwedische Hersteller AstraZeneca sein Ziel bekräftigt, der Europäischen Union bis Ende März 40 Millionen Dosen seines Impfstoffs zu liefern. Firmenchef Pascal Soriot habe gesagt, auch er sei enttäuscht über Produktionsausfälle an einigen europäischen Standorten. Doch tue die Firma alles, die zugesagte Menge zu erreichen. Man lerne jeden Tag und er sei zuversichtlich, dass die Produktionsmengen im zweiten Quartal zunähmen, habe Soriot hinzugefügt.Der Gesundheits- und der Industrieausschuss des Europaparlaments hätten die Chefs der wichtigsten Impfstoffhersteller eingeladen, mit denen die EU Lieferverträge habe. Vor allem AstraZeneca-Chef Soriot habe sich kritischen Fragen stellen müssen. Die Firma habe Ende Januar überraschend bekannt gegeben, der EU statt 80 Millionen Impfdosen im ersten Quartal nur 31 Millionen liefern zu können. Später habe das Unternehmen die Zusage leicht auf 40 Millionen Dosen bis Ende März erhöht. BioNTech bestellt worden, auf Platz zwei folge gleich CureVac - noch vor AstraZeneca, Moderna und Johnson & Johnson . Geduld bewahren, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 25.02.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Die Autorin hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: CureVac.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link