Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (23.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Tübinger Biotechunternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Mit der Aktie der Tübinger Biotechfirma CureVac gehe es am Freitag steil nach oben. Auf der Handelsplattform Tradegate notiere das Papier am frühen Nachmittag mehr sieben Prozent im Plus bei 44,50 Euro. Der Grund seien starke präklinische Daten zum Covid-19-Impfstoffkandidaten CVnCoV. CureVac setze bei seinem Impfstoff auf einen ähnlichen Ansatz wie BioNTech und Moderna: Es handle sich um einen sogenannten mRNA-basierten Impfstoffkandidaten.Der Impfstoffkandidat habe in einer Studie mit Mäusen und Hamstern insgesamt eine ausgewogene humorale und zelluläre Immunantwort ausgelöst, die sich durch hohe Antikörpertiter und eine sehr gute T-Zell-Aktivierung auszeichne, so CureVac in einer Mitteilung. Zusätzlich zur positiven Immunantwort sei der Impfstoffkandidat in der Lage gewesen, einen vorteilhaften Th1-Zytokin-Spiegel auszulösen.Des Weiteren habe CVnCoV in einer Challenge-Studie Hamstern wirksamen Schutz vor dem lebenden SARS-CoV-2-Virus geboten, ohne dass eine durch den Impfstoff induzierte Verstärkung der Erkrankung habe nachgewiesen werden können. Das vollständige Manuskript der präklinischen Daten sei auf dem Pre-Print-Server bioRxiv verfügbar und zur möglichen Veröffentlichung in einem Peer-Reviewed-Journal eingereicht worden. Der Impfstoffkandidat werde derzeit in klinischen Studien der Phase 1 und Phase 2a untersucht. Interimsdaten der Phase 1 würden voraussichtlich in Kürze bekannt gegeben."Der Aktionär" habe bei CureVac ein Abstauberlimit platziert und sei hier vor Kurzem bei 41,00 Euro zum Zuge gekommen. Mit dem heutigen Kurssprung könnten sich Anleger über erste schöne Gewinne freuen. "Der Aktionär" bleibe sehr zuversichtlich bei der Aktie, auch wenn BioNTech und Moderna in der Zeitschiene vorne lägen. Der Markt benötige aber ohnehin mehrere Impfstoffe. Zudem hat CureVac einige weitere hochinteressante Projekte in der Pipeline, so Marion Schlegel. (Analyse vom 23.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link