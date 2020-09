NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (30.09.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Tübinger Biotechunternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.CureVac werde mit seiner klinischen Phase-2a-Studie für seinen Coronaimpfstoff beginnen. Die Studie werde in Peru und Panama durchgeführt. Die CureVac-Aktie habe darauf schnell reagiert und gestern nachbörslich einen Kurssprung hingelegt. Dann sei es aber zu einem kleinen Abverkauf gekommen. Insgesamt sei CureVac ein sehr spannender Wert, der wie auch andere Impfstoffhersteller in den vergangenen Wochen ein wenig unter Druck geraten sei. Jetzt sind die Anleger in einem "Show me"-Mode, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur CureVac-Aktie. (Analyse vom 30.09.2020)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Börsenplätze CureVac-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:42,00 EUR +8,08% (30.09.2020, 10:36)