Börsenplätze CureVac-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs CureVac-Aktie:

14,676 EUR +4,83% (22.02.2022, 14:07)



NASDAQ-Aktienkurs CureVac-Aktie:

16,71 USD -0,18% (18.02.2022, 22:00)



ISIN CureVac-Aktie:

NL0015436031



WKN CureVac-Aktie:

A2P71U



Ticker-Symbol CureVac-Aktie:

5CV



NASDAQ-Symbol CureVac-Aktie:

CVAC



Kurzprofil CureVac N.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können.



Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (22.02.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von CureVac N.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie von CureVac könne am heutigen Dienstag kräftig zulegen. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es bei dem Papier um die Mittagszeit gut vier Prozent nach oben auf 14,60 Euro. Die Aktie profitiere dabei von einer Ankündigung der dievini Hopp BioTech holding GmbH & Co. KG (dievini).Diese, die DH-LT-Investments GmbH und Dietmar Hopp sowie die Geschäftsführer von dievini hätten heute bekannt gegeben, dass sie nicht mehr planen würden, einen Teil der CureVac-Stammaktien über den Markt zu verkaufen, wie in einem 13-D-Filing bei der U.S. Securities and Exchange Commission (SEC) am 13. Januar 2022 berichtet. Die Parteien hätten heute eine 13-D-Erklärung bei der SEC eingereicht, in der sie auf diese Änderung hinweisen und erklären würden, dass sie gleichwohl weitere private Übertragungen untereinander in Erwägung ziehen würden.Dietmar Hopp habe kommentiert: "Wir sind seit 2005 in CureVac investiert und glauben fest an das Potenzial des Unternehmens und an die Zukunft seiner mRNA-Technologie. Wir unterstützen weiterhin die Strategie und das Team von CureVac, das zusammen mit seinen Partnern hart daran arbeitet, Patienten mit Infektionskrankheiten oder Krebserkrankungen neue Behandlungsmöglichkeiten zu bieten."Vor kurzem habe die Aktie bereits ein Lebenszeichen gezeigt, nachdem sich der Unternehmenschef, Franz-Werner Hasse, in einem Interview mit der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung" zuversichtlich präsentiert habe. "Unser Ziel ist es, sehr schnell Varianten wie Omikron integrieren zu können", so Haas. "Der nächste Schritt wäre dann, den Corona-Impfstoff mit einem Grippe-Impfstoff zu kombinieren".Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: CureVac.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link