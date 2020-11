Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil CureVac B.V.:



CureVac (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen auf dem Gebiet der mRNA-Technologie (Boten-RNA, von engl. messenger RNA). Mit seiner Expertise arbeitet CureVac daran, dieses vielseitige Molekül für den medizinischen Einsatz zu entwickeln und zu optimieren. Das Prinzip der proprietären CureVac-Technologie basiert auf der Nutzung von mRNA als Informationsträger, um den menschlichen Körper zur Produktion der entsprechend kodierten Proteine anzuleiten, mit welchen eine Vielzahl von Erkrankungen bekämpft werden können. Das Unternehmen setzt seine Technologien zur Entwicklung von prophylaktischen Impfstoffen, Krebstherapien, Antikörpertherapien und zur Behandlung mit Proteintherapien ein. CureVac hat seinen Hauptsitz in Tübingen und verfügt über weitere Standorte in Frankfurt und Boston, USA. (10.11.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CureVac-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Biotech-Unternehmens CureVac B.V. (ISIN: NL0015436031, WKN: A2P71U, Ticker-Symbol: 5CV, NASDAQ-Symbol: CVAC) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Zwischenergebnisse einer Phase-1-Studie zu einem Covid-19-Impfstoffkandidaten von CureVac hätten am Dienstag die Papiere des Tübinger Biotech-Unternehmens kräftig beflügelt. Auf der Handelsplattform Tradegate gehe es am frühen Nachmittag fast acht Prozent nach oben auf 49,71 Euro. Zwischenzeitlich sei das Papier sogar bereits bis auf 51,74 Euro geklettert.Wie das ebenfalls in Deutschland beheimatete Biotechnologie-Unternehmen BioNTech arbeite auch die Tübinger CureVac auf Hochtouren an einem Impfstoff gegen das Coronavirus. Allerdings sei CureVac noch nicht so weit fortgeschritten wie die Mainzer BioNTech, die sich zusammen mit dem Partner Pfizer bereits in der für eine Zulassung des Impfstoffs entscheidenden Studienphase 3 befinde.CureVac habe heute detaillierte Interimsdaten der Phase 1 seines Covid-19-Impfstoffkandidaten CVnCoV bekannt gegeben. Am 2. November 2020 habe das Unternehmen bereits erste positive Studienergebnisse veröffentlicht. Das Manuskript könne auf dem medRxiv Pre-Print-Server abgerufen werden. Zusätzlich werde es zur Veröffentlichung in einer peer-reviewed Zeitschrift eingereicht.Die zuvor bekannt gegebenen Interimsdaten hätten gezeigt, dass CVnCoV in allen geprüften Dosisstufen zwischen 2 und 12µg gut verträglich ist und hohe bindende und neutralisierende Antikörperlevel induziere. Zudem seien Anzeichen einer T-Zellen-Aktivierung festgestellt worden. Die Qualität der Immunantwort entspreche der bei genesenen Covid-19-Patienten beobachteten Immunantwort und sei vergleichbar mit einer natürlichen Covid-19-Ansteckung, so CureVac in einer Mitteilung.Anleger bleiben an Bord und lassen die Gewinne weiter laufen, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". Selbst wenn BioNTech jetzt das Rennen machen werde, es würden dringend weitere Impfstoff am Markt benötigt. (Analyse vom 10.11.2020)Mit Material von dpa-AFX