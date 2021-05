Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Der Crude-Oil-Future verzeichnete gestern einen Rückgang von über drei Prozent und kämpft aktuell mit der wichtigen Unterstützung im Bereich von 62 Dollar, so Markus Hechler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".Nach der gestrigen Veröffentlichung der FOMC Minutes, bei der die Angst vor einem frühzeitigen Tapering mit steigenden Zinsen geschürt worden sei, sei zusätzlicher Druck aufgekommen. Für wenig Entspannung hätten auch die veröffentlichten US-Lagerbestände gesorgt, die mit 1,3 Millionen Barrel über den Konsensschätzungen von 620.000 Barrel gelegen hätten, und den Juli-Kontrakt im Tief bis auf 61,95 Dollar hätten fallen lassen. Der Markt sei nach einem Verlust von knapp acht Prozent in nur zwei Tagen technisch überverkauft und könnte eine Erholung mit Ziel bis in den Bereich von 64,50 Dollar in den nächsten Tagen zeigen. Setze sich das "Risk-Off" Verhalten der Anleger jedoch fort, drohe ein Abrutschen unter die psychologisch wichtige 60-Dollar-Marke. Die Commitments-of-Traders Daten würden aktuell keine neuen Erkenntnisse bringen, die Produzenten würden mit über 550.000 Kontrakten seit Jahresbeginn eine nahezu unveränderte Short-Position halten.Beim Öl-Future gelte es abzuwarten, ob das "Risk Off" Verhalten einiger Markt-Teilnehmer Bestand habe. Ein Bruch der 60-Dollar-Marke wäre bearish. (20.05.2021/ac/a/m)