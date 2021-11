NASDAQ Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:

CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) ist ein Anbieter von Cloud-basierten Lösungen zum Schutz von Endgeräten und Cloud-Workloads mit Sitz in Sunnyvale im US-Bundesstaat Kalifornien.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CrowdStrike-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von CrowdStrike Holdings Inc. (ISIN: US22788C1053, WKN: A2PK2R, Ticker-Symbol: 45C, NASDAQ-Symbol: CRWD) unter die Lupe.Die CrowdStrike-Aktie sei in den vergangenen Handelstagen unter Druck geraten. Neben einem negativen Analystenkommentar von Morgan Stanley sorge das derzeit schwache Marktumfeld für Wachstumsaktien für fallende Kurse bei dem Papier des Cybersecurity-Unternehmens. Dabei habe die CrowdStrike-Aktie am Dienstag eine wichtige Marke gerissen. Am Dienstag habe sie zeitweise rund 6,5% schwächer bei 224,08 USD notiert. Damit sei die CrowdStrike-Aktie unter die 200-Tage-Linie bei 237,29 USD sowie die horizontale Unterstützung im Bereich der 227-USD-Marke gefallen. Die letztere Marke habe das Papier allerdings schnell zurückerobert.Bei CrowdStrike habe sich das Chartbild stark eingetrübt. Gelinge es allerdings, die 227-USD-Marke nachhaltig zu verteidigen, könnte dies eine Trendwende einläuten. Vom November-Hoch bei 298,48 USD habe die Aktie mittlerweile rund 23% eingebüßt. In der Vergangenheit hätten sich derartige Korrekturen mittelfristig gesehen stets als Kaufchance erwiesen. Anleger sollten daher vorerst an Bord bleiben und den Stoppkurs bei 184 Euro beachten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.11.2021)Börsenplätze CrowdStrike-Aktie:Tradegate-Aktienkurs CrowdStrike-Aktie:201,75 EUR -5,44% (23.11.2021, 19:15)