Die klimaschonende Sicherung der Mobilität - heute und in Zukunft - ist das Geschäft der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2). Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, zählt das junge, dynamisch wachsende Mitglied der Südzucker Gruppe heute zu den größten europäischen Herstellern von nachhaltig erzeugtem Bioethanol für Kraftstoffanwendungen. Mit einer Produktionskapazität von 1,2 Millionen Kubikmeter Bioethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an vier Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Bioethanol, das überwiegend Benzin ersetzt. Die hocheffizienten Produktionsanlagen reduzieren den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um bis zu 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Mit den modernen Produktionsstandorten, dem in Europa einzigartigen Logistiknetzwerk sowie den Handelsniederlassungen in den USA und Brasilien ist CropEnergies einer der führenden Hersteller in einem wichtigen Wachstumsmarkt.



Gleichzeitig ist CropEnergies ein bedeutender Produzent von Lebens- und Futtermitteln. Die eingesetzten Rohstoffe - Getreide und Zuckerrüben - werden vollständig genutzt. So entstehen aus den nichtfermentierbaren Bestandteilen der Rohstoffe jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel.



Mit Spitzentechnologie und hoher Innovationskraft trägt CropEnergies mit dem Hauptprodukt Bioethanol dazu bei, die Mobilität heute und in Zukunft nachhaltig und aus erneuerbaren Quellen zu sichern: mobility - sustainable. renewable.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2) unter die Lupe.Die Aktie von CropEnergies werde seit diesem Montag im Nebenwerte-Index SDAX gehandelt. Sie ersetze damit Rocket Internet. Die Aktie könne am frühen Vormittag leicht zulegen, nachdem sie bereits am Freitag um 3,4 Prozent gestiegen sei. Das von den Samwer-Brüdern gegründete Unternehmen, Rocket Internet, habe Anfang September angekündigt, man wolle sich nach gut sechs Jahren von der Börse zurückziehen. Der Kapitalmarkt habe als Finanzierungsmöglichkeit für das Unternehmen an Bedeutung verloren.Zuletzt habe sich der Ethanolhersteller für das laufende Geschäftsjahr optimistischer präsentiert. Für das Gesamtjahr, das Ende Februar 2021 ende, erwarte das Unternehmen einen Umsatz zwischen 850 und 900 Millionen Euro, das operatives Ergebnis werde zwischen 110 und 140 Millionen Euro erwartet. Zuvor habe das Unternehmen wegen der Corona-Krise deutliche Rückgänge bei den Kennziffern auf dem Zettel. 2019/2020 habe das Unternehmen Erlöse in Höhe von 899 Millionen Euro und einen operativen Gewinn von 104 Millionen Euro ausgewiesen.Im zweiten Quartal sei der Überschuss auf 31,5 Millionen Euro (Vorjahreszeitraum: 21,2 Millionen Euro) gestiegen. Grund für diesen Anstieg seien nach Unternehmensangaben höhere Absatzpreise für Ethanol in Verbindung mit nahezu unveränderten Rohstoffpreisen.Analysten würden sich ebenfalls zuversichtlich zeigen. Die DZ BANK habe den fairen Wert für die Papiere von CropEnergies vor Kurzem auf 15,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "kaufen" belassen.Langfristig bleibt "Der Aktionär" für die Aktie von CropEnergies aber weiterhin ganz klar optimistisch, so Marion Schlegel. (Analyse vom 02.11.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link