Börsenplätze CropEnergies-Aktie:



Xetra-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

4,615 EUR +0,98% (24.07.2018, 11:22)



Tradegate-Aktienkurs CropEnergies-Aktie:

4,60 EUR +1,43% (24.07.2018, 11:06)



ISIN CropEnergies-Aktie:

DE000A0LAUP1



WKN CropEnergies-Aktie:

A0LAUP



Ticker-Symbol CropEnergies-Aktie:

CE2



Kurzprofil CropEnergies AG:



Die klimaschonende Sicherung der Mobilität - heute und in Zukunft - ist das Geschäft der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2). Im Jahr 2006 in Mannheim gegründet, zählt das junge, dynamisch wachsende Mitglied der Südzucker Gruppe heute zu den größten europäischen Herstellern von nachhaltig erzeugtem Bioethanol für Kraftstoffanwendungen. Mit einer Produktionskapazität von 1,2 Millionen Kubikmeter Bioethanol pro Jahr erzeugt CropEnergies an vier Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien und Frankreich Bioethanol, das überwiegend Benzin ersetzt. Die hocheffizienten Produktionsanlagen reduzieren den CO2-Ausstoß über die gesamte Wertschöpfungskette um bis zu 70 Prozent im Vergleich zu fossilem Kraftstoff. Mit den modernen Produktionsstandorten, dem in Europa einzigartigen Logistiknetzwerk sowie den Handelsniederlassungen in den USA und Brasilien ist CropEnergies einer der führenden Hersteller in einem wichtigen Wachstumsmarkt.



Gleichzeitig ist CropEnergies ein bedeutender Produzent von Lebens- und Futtermitteln. Die eingesetzten Rohstoffe - Getreide und Zuckerrüben - werden vollständig genutzt. So entstehen aus den nichtfermentierbaren Bestandteilen der Rohstoffe jährlich über 1 Million Tonnen hochwertige, eiweißhaltige Lebens- und Futtermittel.



Mit Spitzentechnologie und hoher Innovationskraft trägt CropEnergies mit dem Hauptprodukt Bioethanol dazu bei, die Mobilität heute und in Zukunft nachhaltig und aus erneuerbaren Quellen zu sichern: mobility - sustainable. renewable.



Die Aktien der CropEnergies AG sind seit 2006 an der Frankfurter Börse im regulierten Markt (Prime Standard). (24.07.2018/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt am Main (www.aktiencheck.de) - CropEnergies-Aktienanalyse von der EQUI.TS GmbH:Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, raten in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der CropEnergies AG (ISIN: DE000A0LAUP1, WKN: A0LAUP, Ticker-Symbol: CE2).Auf der HV habe sich der Vorstand zuversichtlich gezeigt, mit den sich abzeichnenden politischen EU-Rahmenbedingungen in den kommenden Geschäftsjahren wieder in den Wachstumsmodus schalten zu können, berichte die Research-Boutique aus Frankfurt in ihrer jüngsten Analyse. Die Verabschiedung der RED II-Direktive stehe im Europäischen Parlament (EP) in Kürze an. Damit würde eine klare EU-Roadmap (bis 2030) für die Bio-C2-Industrie gelegt, das sei erfreulich.Für den Transportsektor solle dann mindestens 14% (davon 7%-Punkte aus Gen II!!) aller Energie aus erneuerbaren Quellen stammen. Übrigens, würden die Analysten berichten, die USA und Brasilien würden ebenfalls auf höhere nationale Bioethanoleinsatz aus Gen I-Anlagen setzen; und ab 2020 wolle auch China den Fahrzeugbestand im Land mit Bioethanol weniger umweltbelastend betreiben.Mit der Klärung der Rahmenbedingungen (RED II) dürfte die Volatilität/Nervosität mittel-/langfristig nachlassen, so die Erwartung der Analysten. Die C2-Spotpreise in der EU könnten anziehen.Vor dem Hintergrund der sich aufhellenden Rahmenbedingungen und der C2-Terminpreiskurve erschienen den Aktienexperten die Inverstoren zu pessimistisch.Aktuell und vor der RED II-Verabschiedung aber seien die C2-Spotpreise weniger auskömmlich, weswegen beim EU-Mengenführer aus Mannheim Ertüchtigungsmaßnahmen im Vordergrund stünden. Im Startquartal hätten die Ethanolpreise auf 10-Jahrestief gelegen - die Guidance habe angepasst werden müssen. Q1/18-19 (Umsatz: -16,9%) sei das EBIT von 23 Mio. auf 5 Mio. Euro gesunken. Das EBITDA habe mit 14 Mio. Euro den Vj.-Wert um 19 Mio. Euro verfehlt, denn niedrigere Produktion (-8%) und Auslastung hätten auf fallende C2-Preise getroffen. Das Brutto-Ergebnis sei ggü. Q1/18 um 19 Mio. Euro auf 38 Mio. Euro gesunken.Thomas J. Schießle und Daniel Großjohann, Aktienanalysten der EQUI.TS GmbH, haben in einer aktuellen Aktienanalyse ihre Kaufempfehlung für die CropEnergies-Aktie bekräftigt. (Analyse vom 24.07.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link