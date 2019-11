Tradegate-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

6,52 Euro -1,15% (14.11.2019, 15:00)



TSE-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

9,61 CAD -7,60% (13.11.2019)



ISIN Cronos Group-Aktie:

CA22717L1013



WKN Cronos Group-Aktie:

A2DMQY



Ticker Symbol Cronos Group-Aktie Deutschland:

7CI



TSE-Ticker-Symbol Cronos Group-Aktie:

CRON



Kurzprofil Cronos Group Inc.:



Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) ist ein in Kanada ansässiges, global diversifiziertes und vertikal integriertes Cannabis-Unternehmen mit weltweiter Präsenz. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften und lizenzierten Hersteller tätig: Peace Naturals Project Inc., die nicht-etablierte Lizenz für medizinisches Cannabis, die von Health Canada erteilt wurde, und Original BC Ltd mit Sitz im Okanagan Valley, British Columbia. Das Unternehmen verfügt über mehrere internationale Produktions- und Vertriebsplattformen. (14.11.2019/ac/a/a)



Vancouver (www.aktiencheck.de) - Cronos Group-Aktienanalyse des Analysten Matt Bottomley von Canaccord Genuity:Laut einer Aktienanalyse empfiehlt Analyst Matt Bottomley von Canaccord Genuity die Aktien des Marihuana-Anbieters Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) weiterhin zu halten.Cronos Group Inc. habe mit dem Quartalsbericht im Rahmen der ohnehin moderaten Erwartungen abgeschnitten. Viele kanadische Wettbewerber würden aber ein höheres Tempo anschlagen. Der adjustierte EBITDA-Verlust sei etwas höher gewesen als geschätzt. Angesichts der starken Bilanz des Unternehmens sei das aber kein Aspekt, der größere Bedenken verursache.Ein auf kurze Sicht eingeschränkte Visibilität lasse die Cronos Group-Aktie in Kombination mit einer erhöhten Bewertung derzeit nicht sonderlich attraktiv erscheinen, so der Analyst Matt Bottomley. Im Vergleich zu den führenden Large Caps notiere der Titel mit einem Aufschlag.Die Aktienanalysten von Canaccord Genuity stufen in ihrer Cronos Group-Aktienanalyse den Titel unverändert mit "hold" ein, senken aber das Kursziel von 13,00 auf 12,00 CAD.Börsenplätze Cronos Group-Aktie:Stuttgart-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:6,44 Euro -2,35% (14.11.2019, 15:01)