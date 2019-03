Stuttgart-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

Kurzprofil Cronos Group Inc.:



Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) ist ein in Kanada ansässiges, global diversifiziertes und vertikal integriertes Cannabis-Unternehmen mit weltweiter Präsenz. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften und lizenzierten Hersteller tätig: Peace Naturals Project Inc., die nicht-etablierte Lizenz für medizinisches Cannabis, die von Health Canada erteilt wurde, und Original BC Ltd mit Sitz im Okanagan Valley, British Columbia. Das Unternehmen verfügt über mehrere internationale Produktions- und Vertriebsplattformen. (29.03.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Vancouver (www.aktiencheck.de) - Cronos Group-Aktienanalyse des Analysten Jason Zandberg von PI Financial:Laut einer Aktienanalyse bringt Jason Zandberg, Analyst von PI Financial, in Bezug auf die Aktien des Marihuana-Anbieters Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) nur noch eine neutrale Haltung zum Ausdruck.Cronos Group Inc. habe mit dem Q4/18-Bericht für eine Enttäuschung gesorgt. Umsatz, EBITDA und EPS seien hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Der Anstieg der operativen Ausgaben sei auf erhöhte Aktivitäten im Bereich Forschung & Entwicklung und einen gestiegenen Beratungsbedarf zurückzuführen.Nach der Beteiligung von Altria habe Cronos nun Mittel zur Verfügung um die Produktentwicklung und die globale Expansion voranzutreiben.Analyst Jason Zandberg senkt die EBITDA-Prognosen für 2019 und 2020.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Cronos Group-Aktie: