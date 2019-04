Stuttgart-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

14,52 Euro -1,06% (24.04.2019, 13:36)



Tradegate-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

14,50 Euro -0,90% (24.04.2019, 13:33)



TSE-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

21,90 CAD -2,62% (23.04.2019)



ISIN Cronos Group-Aktie:

CA22717L1013



WKN Cronos Group-Aktie:

A2DMQY



Ticker Symbol Cronos Group-Aktie Deutschland:

7CI



TSE-Ticker-Symbol Cronos Group-Aktie:

CRON



Kurzprofil Cronos Group Inc.:



Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) ist ein in Kanada ansässiges, global diversifiziertes und vertikal integriertes Cannabis-Unternehmen mit weltweiter Präsenz. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften und lizenzierten Hersteller tätig: Peace Naturals Project Inc., die nicht-etablierte Lizenz für medizinisches Cannabis, die von Health Canada erteilt wurde, und Original BC Ltd mit Sitz im Okanagan Valley, British Columbia. Das Unternehmen verfügt über mehrere internationale Produktions- und Vertriebsplattformen. (24.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cronos Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Stefan Limmer, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) unter die Lupe.Nach einer längeren Durststrecke habe der Cannabis-Player Canopy Growth zuletzt wieder durchstarten können. Dies könnte sich auch positiv auf die weiteren Cannabis-Aktien am Markt auswirken. Auch Aurora Cannabis stehe bereits in den Startlöchern. TSI USA setze hingegen bereits seit Wochen auf die Papiere der Cronos Group.Der Trend hin zu Cannabisprodukten sei in Nordamerika weiterhin ungebrochen. Am von Cannabis-Benutzern auserwählten Gedenktag für die rauschhaltige Pflanze, dem 20. April (4/20), seien etliche Onlineshops für Cannabis in Übersee wegen der hohen Nachfrage zusammengebrochen. Auch wenn Cronos Group aktuell in einer Schwächephase stecke, der TSI Wert notiere weiterhin tief im grünen Bereich - in der letzten Ausgabe von TSI USA habe dieser bei über 97 Prozent gelegen. Vor einem Verkauf müsste der TSI Wert unter die wichtige 80-Prozent-Schwelle fallen. Erst dann werde aus TSI Sicht ein Verkaufssignal ausgelöst.Aktuell würden sich neun Highflyer im TSI USA Musterdepot befinden. Teilweise lägen die Aktien bereits über 70 Prozent im Plus. Alle Werte sind derzeit ein Kauf, so Stefan Limmer von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.04.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Cronos Group.Börsenplätze Cronos Group-Aktie: