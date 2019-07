NASDAQ-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

15,24 USD -1,74% (03.07.2019, 19:00)



TSE-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:

20,07 USD -1,23% (03.07.2019, 22:00)



ISIN Cronos Group-Aktie:

CA22717L1013



WKN Cronos Group-Aktie:

A2DMQY



Ticker Symbol Cronos Group-Aktie Deutschland:

7CI



TSE-Ticker-Symbol Cronos Group-Aktie:

CRON



Kurzprofil Cronos Group Inc.:



Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) ist ein in Kanada ansässiges, global diversifiziertes und vertikal integriertes Cannabis-Unternehmen mit weltweiter Präsenz. Das Unternehmen ist über seine Tochtergesellschaften und lizenzierten Hersteller tätig: Peace Naturals Project Inc., die nicht-etablierte Lizenz für medizinisches Cannabis, die von Health Canada erteilt wurde, und Original BC Ltd mit Sitz im Okanagan Valley, British Columbia. Das Unternehmen verfügt über mehrere internationale Produktions- und Vertriebsplattformen. (04.07.2019/ac/a/a)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Cronos Group-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Marihuana-Anbieters Cronos Group Inc. (ISIN: CA22717L1013, WKN: A2DMQY, Ticker Symbol: 7CI, TSE-Symbol: CRON) unter die Lupe.Bei der Cronos Group-Aktie stehe die 200-Tage-Linie derzeit im Fokus. Im gestrigen Handel in Toronto habe das Papier 1,2% auf 20,07 CAD (Kanadische Dollar) verloren und notiere damit nur noch ganz knapp über dieser wichtigen Unterstützung. Nach der deutlichen Korrektur seit Anfang März habe die Cronos Group-Aktie allerdings ein sehr interessantes Bewertungsniveau erreicht, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 04.07.2019)Hinweis:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: Cronos Group.Börsenplätze Cronos Group-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Cronos Group-Aktie:13,362 Euro -1,42% (04.07.2019, 13:12)