Kurzprofil Crocs Inc.:



Crocs, Inc. (ISIN: US2270461096, WKN: A0HM52, Ticker-Symbol: C7N, NASDAQ-Symbol: CROX) beschäftigt sich mit Design, Entwicklung, Herstellung, Marketing, Vertrieb und Verkauf von Freizeitschuhen und Accessoires für Männer, Frauen und Kinder. Zu den Segmenten des Unternehmens gehören Amerika, Asien-Pazifik und Europa. Zu den Produkten gehören Schuhe und Accessoires, die das geschlossenzellige Harz Croslite verwenden, sowie Freizeitschuhe, die aus einer Reihe von Materialien bestehen. Das Croslite-Material ermöglicht es dem Unternehmen, markierungsfreie und geruchsfreie Schuhe herzustellen. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte in mehr als 90 Ländern über drei Vertriebskanäle: Großhandel, Einzelhandel und E-Commerce. Der Großhandelskanal, zu dem sowohl der inländische Großhandel als auch der internationale Großhandel und Vertrieb gehören; der Einzelhandelskanal umfasst selbst betriebene Filialen und der E-Commerce-Kanal umfasst den selbst betriebenen E-Commerce. (21.10.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Crocs-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Carsten Kaletta vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Schuh-Produzenten Crocs Inc. (ISIN: US2270461096, WKN: A0HM52, Ticker-Symbol: C7N, NASDAQ-Symbol: CROX) unter die Lupe.Crocs habe der Anlegergemeinde fantastische Zahlen präsentiert. Der US-Schuheinzelhändler, der kultige Kunsstoffschuhe (Clogs) herstelle, habe dabei - sowohl bei den Erlösen als auch beim Ergebnis - deutlich die Erwartungen der Analysten übertroffen.Konkret habe Crocs in Q3 (Juli, August, September) den Gewinn um 174 Prozent auf 2,47 Dollar je Aktie gesteigert. Analysten hätten lediglich mit 1,88 Dollar je Anteilsschein gerechnet. Besonders eindrucksvoll: In den letzten vier Quartalen habe Crocs jeweils die Konsenserwartungen für den Gewinn übertroffen.Auch die Umsätze, die im Vergleich zum Vorjahr um 73 Prozent stiegen würden, hätten über den Prognosen der Experten gelegen. Während die Analysten im Schnitt 610 Mio. Dollar auf ihren Zetteln stehen hätten, habe der Schuh-Spezialist 626 Mio. Dollar ausgewiesen.Dabei seien sowohl die Geschäfte im stationären Handel als auch die Online-Sparte gleichermaßen gut gelaufen. So seien die Direktverkäufe an den Endverbraucher im Berichtszeitraum um 60,4 Prozent gestiegen, während die Großhandelsumsätze um 88,2 Prozent zulegen würden. Die digitalen Verkäufe seien um 68,9 Prozent geklettert und hätten 36,8 Prozent des Gesamtumsatzes ausgemacht, verglichen mit 37,7 Prozent im (Corona-)Vorjahr.Die Crocs-Aktie gewinne am Donnerstag rund neun Prozent und notiere bei 148,12 Dollar.Das sehe richtig gut aus: Crocs habe Top-Zahlen veröffentlicht und zudem den Ausblick erhöht. Wer der Empfehlung des AKTIONÄR (31/2021) von Anfang an gefolgt sei, liege nun mit rund 24 Prozent vorn.Kurzum: Investierte Anleger bleiben bei der Crocs-Aktie weiter dabei und lassen die Gewinne einfach weiter laufen, so Carsten Kaletta von "Der Aktionär". (Analyse vom 21.10.2021)