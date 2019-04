Bei den Reiseplänen zeigt sich der alljährliche Zuwachs zum Sommer hin. In diesem Jahr fällt er allerdings ungewohnt kräftig aus: Ein Drittel der Befragten möchte in den kommenden drei Monaten mehr als 1.250 für eine Reise ausgeben. In dieser Hinsicht gilt ebenfalls: der höchste jemals gemessene Wert in der Geschichte der Studie.



Die Bereitschaft, ein neues Auto zu erwerben, stagniert hingegen: Wie im vergangenen Herbst liegt sie bei 15 Prozent. Der Stillstand muss jedoch nicht mit einer Verunsicherung durch Fahrverbots- und Tempolimit-Debatten erklärt werden. Der Wert bewegt sich innerhalb der normalen Schwankungsbreite und liegt deutlich über dem Tiefstwert (11 Prozent) vom Herbst 2016. Bleibt die Zahl der Autointeressenten insgesamt gleich, so steigt jedoch der Anteil der Neuwagenkäufer von 66 auf 68 Prozent. Nur 32 Prozent derjenigen, die einen Pkw kaufen wollen, orientieren sich am Gebrauchtmarkt.



Ein Motorradkauf ist für zwei Prozent aller Befragten ein Thema. Auch hier ist der Anteil der Interessenten an neuen Maschinen gestiegen: von 63 auf 71 Prozent.



Größere Rücklagen in Familien



Die insgesamt höhere Ausgabebereitschaft folgt unter anderem daraus, dass immer mehr Haushalte eine Reserve aufgebaut haben und zusätzliche Einnahmen daher beruhigt in den Wirtschaftskreislauf investieren können. In der Regionalverteilung sind Bayern, Baden-Württemberg und Niedersachsen die Länder mit den wohlhabendsten Bewohnern. In diesen Bundesländern haben mindestens 74 Prozent der Befragten Reserven von 2.500 Euro oder mehr. Die Bundesländer, in denen die meisten Haushalte ganz ohne Rücklagen anzutreffen sind, sind Thüringen, Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen.



Wenig überraschend steigt das verfügbare Vermögen mit Höhe des Bildungsabschlusses an. Entgegen der landläufigen Meinung jedoch haben Familien oft mehr Erspartes als kinderlose Haushalte. Fast die Hälfte der Befragten, die für Minderjährige sorgen, besitzt mehr als 2.500 Euro, die für Notfälle zur Verfügung stehen.



"Eine unerwartete Erkenntnis: Trotz der gut gefüllten Rücklagen bleibt die Zahlung auf Kredit sehr populär", sagt Creditplus-Vorstandsvorsitzende Belgin Rudack. "Die Konsumenten haben zwar mehr finanziellen Spielraum für größere Anschaffungen. Sie bevorzugen aber weiterhin die gut planbare Bezahlung mittels Ratenkredits - zum Beispiel beim Kauf eines Wagens, Motorrads oder Möbelstücks." Entsprechend ist das Interesse an Verbraucherkrediten nur leicht zurückgegangen: 28 Prozent der Befragten sind bereit, größere Anschaffung vollständig auf Raten zu zahlen (Herbst 2018: 30 Prozent). 20 Prozent (Herbst 2018: 22 Prozent) finanzieren die neuen Errungenschaften zumindest teilweise auf diesem Weg.



Zur Studie "Creditplus Verbraucherindex Frühjahr 2019":



Im Februar 2019 wurden 2.000 Personen ab 16 Jahren online durch das Marktforschungsinstitut Toluna befragt. Die Studie ist repräsentativ und bietet einen Einblick in das Verbraucherverhalten der Bevölkerung. Die Ergebnisse stellen Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Verbrauchergruppen heraus.



Die Studie steht Ihnen als Berichtsband hier zum Download zur Verfügung: https://bit.ly/2Z1EY7T (16.04.2019/ac/a/m)





