Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

11,34 EUR -1,99% (01.11.2018, 13:59)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

CHF 13,005 -1,63% (01.11.2018, 14:07)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (01.11.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Das Wertpapierdienstleistungsunternehmen oder ein mit ihm verbundenes Unternehmen gehörte einem Konsortium an, das die innerhalb von fünf Jahren zeitlich letzte Emission von Wertpapieren der Gesellschaft übernommen hat. Weitere mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Divisionsergebnisse: Swiss Universal Bank und International Wealth Management lägen beide leicht unter den Schätzungen (wegen der Umsätze), ebenfalls auch ber. Basis. Die Asien-Pazifik-Region decke sich mit den Konsenserwartungen. Global Markets enttäusche erneut, ebenfalls aufgrund der niedrigeren Umsatzerlöse als angenommen. IB & Capital Markets erwartungsgemäß. Die Strategic Resolution Unit und das Corporate Center lägen beide über den Erwartungen (beide wegen besserer Umsätze).Regulatorisches Kapital: Die CET1-Ratio sei auf 12,9% (CS 2Q18: 12,8%; UBS 3Q18: 13,5%) und die CET1 Leverage Ratio auf 4,0% (2Q18: 3,9%; UBS 3Q18: 3,8%) gestiegen. Renditen (annualisiert): ROE 4,0% (UBS: 9,8%) im 3Q18 und 5,6% in 9M18 (UBS: 10,6%). ROTE 4,5% (UBS: 11,3%) im 3Q18 und 6,3% in 9M18 (UBS: 12,2%).Ausblick: Der Ausblick für das weltweite Wirtschaftswachstum im letzten Quartal 2018 bleibe trotz anhaltender geopolitischer Spannungen rund um den Welthandel und der möglichen Auswirkungen aufgrund eines Kurswechsels in der Geldpolitik durch die Zentralbanken positiv. Die Stimmung habe während des dritten Quartals weiter ins Negative gedreht, und Venditti erwarte, dass dies auch im vierten Quartal der Fall sein werde.Die 3Q18-Ergebnisse von CS seien wenig inspirierend und würden schlechter ausfallen als bei der Vergleichsgruppe. SUB und IWM würden aufgrund der Ertragsentwicklung unter seinen Schätzungen bleiben. Global Markets enttäusche erneut und entwickle sich weiter schlechter als die Vergleichsgruppe. Die Ergebnisqualität sei nicht überragend, zumal SRU und Corp. Center unerwartet gut abschneiden würden (dank besserer Erträge).Andreas Venditti, Analyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie bestätigt. (Analyse vom 01.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link