Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (07.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (CS) (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Neuer CEO: Der Verwaltungsrat von CS habe den Rücktritt von Tidjane Thiam als CEO der Gruppe (mit Wirkung vom 14. Februar 2020) angenommen. Nach der Vorlage der Ergebnisse für das 4Q19 werde er aus dem Amt scheiden. Der Verwaltungsrat habe Thomas Gottstein zu seinem Nachfolger ernannt. Wie Severin Schwan (Lead Independent Director) mitgeteilt habe, habe der Verwaltungsrat nach sorgfältigen Beratungen einstimmig gehandelt und dem Vorsitzenden seine volle Unterstützung bis zum Ende seiner Amtszeit im April 2021 zugesichert.Thomas Gottstein verfüge über mehr als 30 Jahre Erfahrung im Bankwesen (davon über 20 Jahre bei der CS) sowie im Investment und Private Banking. Seit 2015 sei er CEO der Credit Suisse (Switzerland) Ltd. und Mitglied der Konzernleitung. Im Laufe seiner Amtszeit habe das Schweizer Unternehmen seinen Vorsteuergewinn von CHF 1,6 Mrd. auf CHF 2,1 Mrd. steigern können.André Helfenstein werde die Thomas Gottstein als CEO der Credit Suisse (Switzerland) Ltd. ablösen und der Konzernleitung der CS Group beitreten. Zurzeit sei er für das Geschäft der CS mit institutionellen Kunden in der Schweiz verantwortlich.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. Das Kursziel laute CHF 12,50. (Analyse vom 07.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: