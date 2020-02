Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (17.02.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (CS) (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Prognosen nach 4Q19-Zahlen größtenteils unverändert: Die Gewinnprognosen des Analysten würden nach der Veröffentlichung der erwartungsgemäß ausgefallenen bereinigten 4Q19-Ergebnisse von CS größtenteils unverändert bleiben.Schwache 4Q19-Zahlen für SUB und IWM PB; APAC-Ergebnisse erfreulich: SUB & IWM PB hätten nach Bereinigung um alle einmaligen Sonderposten schwache 4Q19-Ergebnisse ausgewiesen (beide -14% J/J; -14% und 17% unter den Analystenschätzungen). Somit hätten die 4Q19-Zahlen bestätigt, dass sich einige Trends abgeschwächt hätten, auf die Venditti bereits in seinem letzten CS-Bericht vom 6. Dezember 2019 aufmerksam gemacht habe. Diese seien zum Teil durch die guten Ergebnisse von APAC ausgeglichen worden.VontE ggü. CS-Zielen: Die Analystenprognosen würden unter dem ROTE-Ziel von CS bleiben. Das von CS ausgewiesene ROTE für 2019 von 8,7% habe sich durch umfangreiche Sonderposten erhöht (bereinigt: >100 Bp niedriger): Die sonstigen KPIs würden den Zielen/Vorgaben entsprechen.Rückstellungen für Prozesskosten: Die Höhe der Rückstellungen für Prozesskosten im 4Q19 habe die Anleger überrascht ("bedeutende" Rückstellungen: CHF 326 Mio., insgesamt: CHF 413 Mio.). Nach Erachten des Analysten seien die vom Konsens erwarteten zusätzlichen Prozessrückstellungen von insgesamt nur CHF 0,1 Mrd. für GJ20-21E zu niedrig angesetzt (der Mittelwert sei gleich Null). Das Modell des Analysten sehe 200 Mio. pro Jahr vor.CS habe 2019 eine ROTE von 8,7% ausgewiesen. Venditti schätze, dass die Quote durch große Sonderposten von CHF 0,65 Mrd. (vor Steuern) um über 100 Bp gesteigert worden sei. Seine Schätzungen würden nicht implizieren, dass CS die angestrebte ROTE von 10% im Jahr 2020 erreichen werde (VontE: 8,8%, Konsens: 9,1%), es sei denn, die starke Dynamik im Januar halte an und CS beschließe, weitere Vermögenswerte zu veräußern, sodass sie weitere erhebliche einmalige Erträge erziele. Venditti erhöhe sein Kursziel auf CHF 13,00 (bisher: CHF 12,50) wegen eines höheren langfristigen ROE.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. (Analyse vom 17.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link