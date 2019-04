Tradegate-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

12,155 EUR +3,14% (24.04.2019, 10:43)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

13,885 CHF +2,78% (24.04.2019, 10:37)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (24.04.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Die globalen Märkte hätten mit Umsatzerlösen von 11% über dem Konsens am meisten überrascht (die Vertriebskosten hätten 3% darüber gelegen). Auch IWM habe die Schätzungen mit einem deutlich höheren Umsatz übertroffen. Die Umsatzerlöse aus Transaktionen seien bei IWM PB um 14% J/J gestiegen, während in Bezug auf GWM mit einem Rückgang um 25% J/J rechne. SUB sei ohne Berücksichtigung eines Immobilienertrags 4% hinter den Prognosen zurückgeblieben. Die APAC-Region habe sich gemäß den Analysten-Erwartungen entwickelt, liege aber aufgrund der besseren APAC-Märkte 13% über dem Konsens. IB & Capital Markets sei aufgrund der geringen Vergütungsflexibilität der größte Schwachpunkt (Umsatzerlöse -33%; -2% J/J).Regulatorisches Kapital: Die CET1-Ratio und die CET1 Leverage Ratio seien mit jeweils 12,6% und 4,1% stabil geblieben. Der Konsens habe eine negativere Auswirkung auf die CET1-Ratio befürchtet. Renditen: ROE 6,9%; ROTE 7,8% (beide annualisiert). ROTE-Ziele: 10 bis 11% im Jahr 2019 (VTe: 7.3%; Konsens: 8.1%); 11 bis 12% im Jahr 2020 (VTe: 8,8%; Konsens: 9,3%); mehr als 12% nach 2020 (VTe GJ21E: 9,1%; Konsens GJ21E: 9,8%).Ausblick: Allmählich kehre das Kundenvertrauen zurück. Die Transaktionspipeline sei in den Bereichen WM und IB gut bestückt, und die Endmärkte seien im Jahresverlauf zuversichtlicher geworden. Verhaltener Optimismus bezüglich der Aussichten für Q2 2019.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt das "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. Das Kursziel laute CHF 11,50. (Analyse vom 24.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: