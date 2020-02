LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

11,985 EUR +1,65% (10.02.2020, 17:19)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

12,915 CHF +0,82% (10.02.2020, 17:30)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt.



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlegevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (CS) (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).In seinen ersten Interviews als neuer CEO habe Thomas Gottstein die strategische Ausrichtung der Credit Suisse und die Bedeutung der Kostendisziplin bestätigte. Er scheine jedoch einen stärkeren Fokus auf das Wachstum des Geschäfts zu legen, einschließlich eines "sinnvollen" Bilanzwachstums. Erwartungsgemäß würden die größten Wachstumschancen in den Schwellenländern angestrebt, insbesondere in Asien.Bereiche mit Überprüfungsbedarf: Venditti halte die strategische Ausrichtung für korrekt. Bestimmte Bereiche müssten seiner Ansicht nach jedoch überprüft werden. Dazu zähle die Zuweisung von Mitteln zu Global Markets (GM), da die Sparte unterdurchschnittliche und volatile Erträge erziele (auch wenn GM sehr gute Ergebnisse für das GJ19 vorlegen dürfte), zumal die Aussichten schwierig bleiben würden und die US-Konkurrenz äußerst stark sei. Zudem habe Venditti den Eindruck, dass die CS (wie andere Banken auch) die Investitionen weiter verstärken müsse, um die Bank zukunftssicher zu machen und mit den führenden etablierten Konkurrenten und neuen Fintech-Unternehmen mitzuhalten.Einige Unsicherheiten würden bestehen bleiben: Dazu würden Untersuchungen der FINMA und der Staatsanwaltschaft, die Fluktuation im leitenden Management sowie Unstimmigkeiten mit einigen Aktionären, darunter der größte Aktionär der CS zählen.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. Das Kursziel laute CHF 12,50. (Analyse vom 10.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: