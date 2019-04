SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

13,885 CHF +2,78% (24.04.2019, 10:37)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (24.04.2019/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Independent Research:Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) und erhöht das Kursziel von 15 CHF auf 16 CHF.Das EBT habe in Q1/2019 mit 1,062 (Vj.: 1,054) Mrd. CHF leicht den Analystenprognosen (Analystenerwartung: 1,03 Mrd. CHF) übertroffen. Durch weitere Kosteneinsparungen sei dies trotz eines Rückgangs der Nettoerträge auf 5,387 (Vj.: 5,636) Mrd. CHF gelungen. Der Quartalsgewinn habe 749 (Vj.: 694) Mio. CHF erreicht und habe damit auf dem höchsten Niveau seit dem 3. Quartal 2015 gelegen. CEO Thiam habe von einem schwierigen Quartal gesprochen, dem ersten nach der dreijährigen Restrukturierung. Er habe das geringe Risikoprofil, eine gestärkte Kapitalbasis und eine niedrige Kostenbasis hervorgehoben. Zudem habe er erklärt, dass der März ungewöhnlich positiv verlaufen sei. Die Aussichten für das Q2 würden vorsichtig optimistisch genannt. Das Vermögensverwaltungsgeschäft habe einen nahezu unveränderten Gewinn bei einem verwalteten Vermögen von 786,1 Mrd. CHF gezeigt. Drach lasse seine Schätzungen unverändert (EPS 2019e: 1,44 CHF; EPS 2020e: 1,72 CHF), die aber leicht über dem Marktkonsens liegen würden.Pierre Drach, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "kaufen"-Votum für die Credit Suisse-Aktie. (Analyse vom 24.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:12,155 EUR +3,14% (24.04.2019, 10:43)