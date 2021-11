LT Lang & Schwarz-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (08.11.2021/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) unter die Lupe.Das habe richtig Geld gekostet: Als das Family Office Archegos Capital Investment im März Pleite gegangen sei, sei es zu Notverkäufen gekommen. Die Kurse von Unternehmen wie Baidu und Farfetch seien massiv eingebrochen. Am Ende seien einige Banken trotzdem auf Verlusten sitzen geblieben - rund 5,5 Milliarden Dollar allein bei der Credit Suisse. Nun gebe es finale Konsequenzen.Die Bank habe zuvor bereits einige Mitarbeiter gefeuert. Jetzt gebe sie ihr Geschäft mit Hedgefonds und institutionellen Kunden auf. Für die sogenannten Prime Services werde Kunden eine Wechselmöglichkeit zur französischen BNP Paribas angeboten.Die Credit Suisse, die auch in den Kollaps eines milliardenschweren Fonds des Pleite-Finanzunternehmens Greensill verwickelt gewesen sei, verzichte durch diesen Schritt voraussichtlich auf rund 300 Millionen Dollar Umsatz im laufenden und 500 bis 600 Millionen Dollar im kommenden Jahr.Ein Investment in die Credit Suisse drängt sich nicht auf, so Lars Friedrich. BNP Paribas hatte "Der Aktionär" dagegen bereits Ende Juli in Ausgabe 31/21 zum Kauf empfohlen. Anleger lägen derzeit rund 19 Prozent im Plus. Das aktuelle Geschäft mit der Credit Suisse dürfte den Franzosen zusätzlichen Rückenwind verleihen. (Analyse vom 08.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: