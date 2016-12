ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (28.12.2016/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





New York (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Jernej Omahen von Goldman Sachs:Jernej Omahen, Aktienanalyst von Goldman Sachs, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Omahen beziehe sich auf die Einigung im US-Hypothekenstreit. Laut dem Aktienanalysten sei der milliardenschwere Vergleich mit der US-Justiz zwar teuer erkauft. Er habe jedoch das größte Risiko für die Kapitalsituation der Credit Suisse Group AG beseitigt.Jernej Omahen, Aktienanalyst von Goldman Sachs, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse das Rating "buy" mit einem Kursziel von 15,60 CHF für die Credit Suisse-Aktie. (Analyse vom 28.12.2016)Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:14,134 EUR +0,35% (28.12.2016, 09:32)SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:CHF 15,17 +0,33% (28.12.2016, 09:37)