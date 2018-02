Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (16.02.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlageurteil für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Während seine Vorsteuergewinnschätzungen der Gruppe größtenteils unverändert seien, erhöhe der Analyst seine Reingewinnerwartungen wegen einer tieferen Steuerrate um 4 bis 5%. CFO David Mathers (oder seine Steueranwälte) glaube, dass die Wahrscheinlichkeit, dass sich die CS in den USA innerhalb von BEAT (Base Erosion and Anti-Abuse Tax) bewege, unterhalb von 50% liege.Wegen Aktienrückkäufen erhöhe der Analyst seine EPS-Schätzungen für GJ 2019E um 6% und für GJ 2020E um 10%. Er erhöhe seine APAC- und IWM-Vorsteuergewinnschätzungen und senke die Bruttomarge (SUB, IBCM größtenteils unverändert). Seine Schätzwerte seien fast identisch mit den Divisionszielen von CS für 2018.Der Analyst gehe von einer Erhöhung der ordentlichen Bardividende für 2017 von CHF 0,05 p.a. (zuvor CHF 0,25) je Aktie aus (GJ 2018E: CHF 0,30; GJ 2019E: CHF 0,35; GJ 2020E: CHF 0,40). Zudem erwarte er, dass die CS 2019 nach der Zustimmung an der GV 2019 Aktienrückkäufe durchführen werde. Sein Modell gehe von einem Rückkauf von 2 bis 3% der Aktien p.a. ab 2019 aus.Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, hält an seinem "hold"-Rating für die Credit Suisse-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 17,00. (Analyse vom 16.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: