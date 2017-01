Börsenplätze Credit Suisse-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

14,43 EUR +3,44% (03.01.2017, 13:52)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

CHF 15,47 +5,89% (03.01.2017, 14:06)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (03.01.2017/ac/a/a)

Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Analyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein bisheriges Anlagevotum für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).Aktualisierte Schätzwerte: Nach der kürzlich erfolgten Einigung mit dem US-Justizdepartement erwarte Venditti, dass Credit Suisse für das GJ16E einen Verlust von CHF 2,5 Mrd. meldet.Vontobel Research unter CS-Zielvorgabe: Vendittis angepassten Schätzwerte würden unterhalb der meisten Gewinnvorgaben der Divisionen für 2018 von der Credit Suisse bleiben.SRU bleibe weiterhin eine hohe Belastung: Auf ber. Basis entspreche Vendittis Vorsteuer-Verlustschätzung für SRU dem Ziel von CS für 2018. Er erwarte jedoch erhebliche zusätzliche Verluste wegen Restrukturierung, Rechtsstreitigkeiten und Entschädigungen für Kunden, wodurch sich die berichteten Verlustzahlen deutlich erhöhen würden (wie dies in der Vergangenheit der Fall gewesen sei). Venditti erwarte deshalb, dass die SRU trotzdem Verluste von über 30% des Gewinns der op. Sparten im GJ18E generieren würden.Wie viel würden die "Entschädigungen für Kunden" kosten?: Die potenziellen Kosten seien erheblich, bis zu USD 2,8 Mrd. oder USD 0,6 Mrd. p.a. in den nächsten fünf Jahren. Während die betroffenen Banken (mehr oder wenig offen) moderate Verluste ggü. Eckdaten andeuten würden, würden Vendittis Schätzungen auf der Einigung von Goldman Sachs basieren und er werde diese überprüfen, sobald er die detaillierte Vergleichsvereinbarung von der Credit Suisse erhalte.Die Einigung mit dem US-Justizministerium habe einen wichtigen Unsicherheitsfaktor beseitigt, doch eine lange Liste (wenn auch kleinerer) Probleme bleibe bestehen. Die Debatte über die endgültigen Kosten der Kundenentschädigungen halte an und könnte Prognoseanpassungen erfordern. Wegen der schlechteren Kapitalquoten benötige Credit Suisse einen erfolgreichen IPO der Schweizer Rechtseinheit (abhängig von den Marktbedingungen) und eine deutliche Verschiebung von Basel IV (abhängig von der FINMA). Anderenfalls wären weitere Reduzierungen der risikogewichteten Aktiva, Immobilien-/Beteiligungsverkäufe und/oder eine Überprüfung der Dividendenpolitik notwendig.Andreas Venditti, Analyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Rating für die Credit Suisse-Aktie mit einem unveränderten Kursziel von CHF 13,20 bestätigt. (Analyse vom 03.01.2017)