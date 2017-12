SIX Swiss Exchange-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:

CHF 16,82 +0,96% (01.12.2017, 11:17)



ISIN Credit Suisse-Aktie:

CH0012138530



WKN Credit Suisse-Aktie:

876800



Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSX



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Credit Suisse-Aktie:

CSGKF



Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (01.12.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Aktienanalyst Markus Rießelmann von Independent Research:Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) und erhöht sein Kursziel.Das Unternehmen habe auf dem Investorentag erwartungsgemäß die Zielsetzung für die Kostenbasis (bereinigt zu konstanten Wechselkursen) für 2017 auf rund 18 (bisher: weniger als 18,5) Mrd. CHF gesenkt. Für 2018, dem letzten Jahr der dreijährigen Restrukturierung, werde weiterhin eine Kostenbasis von weniger als 17 Mrd. CHF in Aussicht gestellt. Die "neue" Credit Suisse solle in den Jahren 2019 und 2020 mit einer Kostenbasis zwischen 16,5 und 17 Mrd. CHF operieren und eine Rendite auf das tangible Eigenkapital von 10% bis 11% in 2019 bzw. 11% bis 12% in 2020 erreichen (9M 2017: 4,1%). Die Aktionäre sollten dann mit 50% des Nettogewinns (hauptsächlich durch Aktienrückkäufe und Sonderdividenden) am Erfolg teilhaben.Das Wertpapier habe mit einem Kursanstieg von 2% reagiert. Schon in den letzten zwei Quartalen hätten sich erste Erfolge der Ende 2015 begonnenen Fokussierung auf die Vermögensverwaltung abgezeichnet. Die Aussagen des Managements für 2019/2020 würden sehr positiv stimmen und das volle Potenzial der Strategie zeigen. Der Analyst habe seine Ergebnisprognose für 2018 (EPS: 1,29 (alt: 1,27) CHF) leicht angehoben.Markus Rießelmann, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Credit Suisse-Aktie von "halten" auf "kaufen" hoch. Das Kursziel sei von 17,00 auf 20,00 CHF erhöht worden. (Analyse vom 01.12.2017)Xetra-Aktienkurs Credit Suisse-Aktie:14,37 EUR +0,91% (01.12.2017, 11:04)