Kurzprofil Credit Suisse Group AG:



Die Credit Suisse (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF) ist eines der größten global tätigen Finanzdienstleistungsunternehmen mit Hauptsitz in Zürich. Die Credit Suisse beschäftigt als Großbank weltweit rund 47.400 Mitarbeiter, davon rund 21.000 in der Schweiz. Das Unternehmen ist in die Sparten Investment Banking, Private Banking und Vermögensverwaltung unterteilt. (03.12.2018/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - Credit Suisse-Aktienanalyse von Analyst Andreas Venditti von Vontobel Research:Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie der Credit Suisse Group AG (ISIN: CH0012138530, WKN: 876800, Ticker-Symbol: CSX, SIX Swiss Ex: CSGN, Nasdaq OTC-Symbol: CSGKF).CS werde bei dem Investorentag 2018 am 12. Dezember, dem vierten in vier Jahren, voraussichtlich die zentralen strategischen Punkte bestätigen. Die massiven Restrukturierungsmaßnahmen der vergangenen drei Jahre seien abgeschlossen, damit dürfte der bereinigte Aufwand bei unter CHF 17 Mrd. gehalten werden können. Nach Erachten des Analysten müssten mögliche Produktivitätsgewinne von 2 bis 3% p.a. investiert werden, denn die Bank müsse ihre Erträge steigern, um die Rentabilität weiter zu verbessern (VTe: durchschn. jährliches Ertragswachstum GJ18-21E: CS 3.7%; UBS 4%).Was könnte bei einer Baisse passieren?: Ein vereinfachtes negatives Marktszenario ergebe nach Berechnungen der Analysten ein Abwärtsrisiko von 27% in Bezug auf seine aktuellen Vorsteuergewinnschätzungen für die Gruppe für GJ 2019E.Die ROTE-Schätzungen des Analysten lägen am unteren Ende der aktuellen Zielspannen von CS (2019: 10 bis 11%; 2020: 11 bis 12%). Er gehe davon aus, dass CS 2019 ein Aktienrückkaufprogramm starte (VTe: 2% der im Umlauf befindlichen Aktien im GJ19E; 3% im GJ20E). Angesichts der erklärten Dividendenpolitik von CS seien die Konsensprognosen zu den Bardividenden eindeutig zu hoch angesetzt (VTe: bis zu 34% darunter).Andreas Venditti, Aktienanalyst von Vontobel Research, hat in einer aktuellen Aktienanalyse das "hold"-Votum für die Credit Suisse-Aktie bestätigt. (Analyse vom 03.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Credit Suisse-Aktie: