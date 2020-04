Sei jetzt der richtige Zeitpunkt, um Portfolios auszugleichen?



Diese Frage sei zurzeit besonders relevant, da die meisten Investoren das Quartalsende nutzen würden, um ihre Portfolios neu zu gewichten. Zusätzlich würden viele institutionelle Investoren reagieren, wenn die Gewichte in ihrem Portfolio um mehr als fünf Prozent von ihrem Zielwerten abweichen würden. Dieser Grenzwert dürfte oft erreicht sein und ein ausbalanciertes Portfolio gehöre zu jeder langfristigen Investmentstrategie. Die Experten von Nuveen würden Investoren daher raten, ihre Portfolios auszugleichen, vorausgesetzt, sie seien liquide genug, um kurzfristige Verbindlichkeiten erfüllen zu können.



Natürlich hänge die Antwort auch von der Marktsituation ab. Vor zwei Wochen hätten einige Investoren befürchtet, dass die Märkte nicht liquide genug sein würden, um Portfolios ausgleichen zu können. Die Experten von Nuveen würden denken, dass das aktuell keine Hürde mehr sei. Zweitens habe sich neben der Bewertung einzelner Assetklassen auch ihr relatives Risiko geändert. Dieser Faktor müsse bei der Gewichtung von Assetklassen beachtet werden. Drittens müssten Investoren, die in langfristig illiquide Assets investiert hätten, beachten, dass ihre Preise verzögert reagieren würden.



Ich habe Barmittelreserven. Wo gebe es Einstiegschancen?



Langfristig sind unsere Portfolios defensiv positioniert, so die Experten von Nuveen. Diese Strategie sei aus Sicht der Experten für die meisten Investoren sinnvoll. So würden sie bei Public Equities beispielsweise Growth vor Value bevorzugen, aufgrund der durchschnittlich geringeren Verschuldung und da Growth-Titel weniger zyklisch seien. Parallel dazu würden die Experten denken, dass Large Caps momentan besser positioniert seien als Small Caps, da ihre Gewinne und Bilanzen stabiler seien.



Auf den Rentenmärkten würden die Experten von Nuveen hohe Bonitäten und Anleihen aus Entwicklungsländern vor Segmenten wie US High Yield favorisieren. Entwicklungsländer könnten vom schwachen Dollar profitieren und seien Energiepreisen weniger stark als die USA ausgesetzt.



Zusätzlich würden die Experten von Nuveen in defensiven Assetklassen wie öffentlichen und privaten Sachwerten investiert bleiben wie Farmland und Immobilien. Weniger liquide Assetklassen könnten Preisschocks abfedern.



Gleichzeitig könne es für Investoren mit einem langen Anlagehorizont und einer hohen kurzfristigen Risikotoleranz sinnvoll sein, in zyklische Aktien oder schlechter bewertete Anleihen zu investieren. Dabei müssten sie aber sehr selektiv vorgehen.



Welche Signale würden zeigen, wann die Krise ihren Tiefpunkt erreicht habe?



Im aktuellen volatilen Umfeld wäre es nicht angebracht, Prognosen darüber abzugeben, wann die Marktpreise ihren Tiefpunkt erreicht haben würden. Aber man beobachte mehrere Faktoren.



Das wichtigste Signal seien die Covid-19 Fälle. Wenn die Neuinfektionen in den entwickelten Ländern ihr Plateau erreichen würden, werde man Angebots- und Nachfrageschocks und ihre Auswirkungen auf Unternehmensgewinne besser einschätzen können. Zusätzlich helfe der Blick in Länder wie China, die den Virus erfolgreich eingedämmt hätten.



Die Experten von Nuveen würden zudem steigende Fiskalstimuli erwarten, die Gesundheitssysteme, Individuen und Unternehmen unterstützen würden, die am stärksten von der Krise betroffen seien. Auch das könne die Krise lindern.



Technische Indikatoren wie die Marktvolatilität, Credit Spreads oder die Korrelation zwischen verschiedenen Assetklassen würden die Prognose ebenfalls erleichtern. Wenn diese Größen sinken würden, sei das ein Anzeichen dafür, dass sich die finanziellen Bedingungen verbessern würden. Das wären gute Nachrichten für die Realwirtschaft. (08.04.2020/ac/a/m)







