Während China in Bezug auf Rechenzentren aufhole, liege es bei der Mobilfunkabdeckung mit circa 2 Millionen Mobilfunkmasten gegenüber dem Rest der Welt bereits klar in Führung. Nach Angaben von TowerExchange seien das anderthalb mal so viele Masten, wie in der übrigen Welt. Der chinesische 5G-Ausrüster Huawei habe dabei eine globale Bedeutung - dass das Unternehmen im anhaltenden Handelskonflikt zwischen China und den USA in die Schusslinie geraten sei, sei dafür ein klarer Hinweis.



Auch für die EU nehme die Digitalisierung einen hohen Stellenwert ein - das gehe aus ihrem 750-Milliarden-Euro-Konjunkturpaket zur Überwindung der Folgen der Covid-19-Pandemie deutlich hervor. Digitale Infrastruktur dürfte auch weiterhin klar im Mittelpunkt der Debatte stehen, wenn sich Volkswirtschaften nach und nach von der Pandemie erholen würden.



Unser Augenmerkt liegt vor allem auf Liegenschaften in den führenden Städten der Welt; für uns steht außer Frage, dass die qualitativ hochwertige digitale Infrastruktur in diesen Städten an Wert gewinnt: Dort ist das Kunden- und Datenaufkommen hoch - und die Entfernung zu den Netzwerken gering, so die Experten von Schroders. Diese Nähe sorge dafür, dass Nutzer bei der Kommunikation nur wenig Verzögerungen erleben würden, was zu einem besseren Kundenerlebnis führe und die Nachfrage stärke.



Denn: Ein zentrales Element der 5G-Technologie bestehe darin, dass auf den von ihr genutzten Funkfrequenzen wesentlich mehr Daten übertragen werden könnten, allerdings über deutlich geringere Entfernungen. Um eine lückenlose Abdeckung zu gewährleisten, erfordere 5G also eine höhere Senderdichte. Deshalb würden für 5G sehr viel mehr Glasfaserkabel, Mobilfunkmasten und Funkzellen benötigt als für 4G-Signale, die größere Entfernungen zurücklegen könnten.



Um die erforderlichen Investitionen zu rechtfertigen, würden sich die Betreiber von Mobilfunknetzen zunächst auf Weltstädte konzentrieren. Dort würden viele wohlhabende Verbraucher leben und seien viele Unternehmen angesiedelt, sodass das Umsatzpotenzial für 5G-Dienste größer sei. In diesen Städten werde es die beste Signalabdeckung geben, was wiederum deren Produktivitätsvorsprung vergrößere.



Wettbewerbern eine Mitnutzung von Masten anzubieten, sei unter finanziellen Gesichtspunkten sinnvoll. Netzbetreiber, die Mobilfunkmasten für die Signalübertragung nutzen würden, würden das genauso wie die Inhaber von Rechenzentren erkennen. Schließlich sei die Erhöhung der Funkmastdichte und die Aufstellung von 5G-Übertragungseinrichtungen kostspielig und zeitaufwendig - und es sei wenig wahrscheinlich, dass Betreiber ihre Netze im Alleingang rasch ausbauen würden.



In den USA hätten Netzbetreiber dies schon vor einiger Zeit erkannt und es sei eine konsolidierte, "anbieterneutrale" Industrie für den Bau von Mobilfunkmasten, Funkzellen und Glasfasernetzen entstanden, die von Unternehmen wie American Tower beherrscht werde. Auch in Europa und Asien nehme das Outsourcing Fahrt auf. Dort hätten Cellnex (ISIN ES0105066007/ WKN CLNX) und China Tower (ISIN CNE100003688/ WKN A2JRL2) in letzter Zeit an den Finanzmärkten Milliardenbeträge eingesammelt und würden ihre lokale Marktführerschaft ausbauen. Diese Infrastrukturinhaber würden dann von langfristigen, kalkulierbaren Mieteinnahmen von den Unternehmen profitieren, die die 5G-Netze betreiben würden.



Digitale Infrastruktur sei eine Anlageklasse mit stabilen Erträgen, die sich rasch entwickle, aber oft übersehen werde. Nach Meinung der Experten von Schroders komme ihr jedoch bei der Förderung von zukünftigem Wirtschaftswachstum eine entscheidende Rolle zu - und Städte, die zu wenig investieren würden, dürften im globalen Wettbewerb zurückfallen.



Bei der Einführung neuer Technologien seien zahlreiche Herausforderungen zu bewältigen. Das würden die Angriffe auf Mobilfunkmasten zeigen, die in letzter Zeit und aufgrund falscher Informationen ausgeführt worden seien. Neben Risiken im Hinblick auf die Umwelt, soziale Aspekte und die Unternehmensführung müssten Investoren in diesem Sektor den technologischen Fortschritt sorgfältig im Auge behalten. Dazu würden beispielsweise Erkenntnisse und Neuerungen in der Quanteninformatik gehören, die traditionelle Modelle infrage stellen könnten. Anleger, die mit diesen Veränderungen zurechtkämen und erkennen würden, welche Metropolen die größten Erfolgsaussichten bieten würden, könnten hochinteressante Anlagechancen entdecken. (01.02.2021/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Ob es einem gefällt oder nicht: Die Covid-19-Pandemie hat uns noch abhängiger von schnellem und zuverlässigem Internetzugang gemacht, so Ben Forster, Aktienanalyst, Global Real Estate bei Schroders.Ob man mit Kolleginnen und Kollegen spreche, die sich an anderen Standorten befänden, Lebensmittel online einkaufe oder Smarthome-Geräte überwache: Eine Unterbrechung des Internetzugriffs löse in den meisten Haushalten Panik aus.Das Problem: Viele etablierte Breitband-Anbieter seien mit der rasanten Zunahme von Online-Aktivitäten während des Lockdowns überfordert gewesen - es seien vermehrt Verbindungsprobleme aufgetreten. Wer dagegen bereits vor der Pandemie die sich nun beschleunigenden Trends erkannt und entsprechende Maßnahmen ergriffen habe, habe diese Herausforderung erfolgreich bewältigen können. Cloudbasierte Plattformen wie Amazon.com (ISIN US0231351067/ WKN 906866), Zoom (ISIN US98980L1017/ WKN A2PGJ2), Netflix (ISIN US64110L1061/ WKN 552484) und Ocado (ISIN GB00B3MBS747/ WKN A1C2GZ) hätten vor der Corona-Krise viel Geld in skalierbare digitale Infrastruktur in Form von Software-Plattformen und Servern investiert. Mit dieser Ausstattung seien sie in der Lage, Bestellungen sicher zu bearbeiten, Logistikwege zu optimieren und Inhalte auf Abruf bereitzustellen.Einen Weg zurück gebe es nicht. Denn Nutzer hätten erlebt, was möglich sei, und würden sich in Zukunft kaum mit einer weniger komfortablen Weise zufrieden geben wollen zu arbeiten, zu leben und zu spielen. Aus diesem Grund müssten die digitalen Kommunikationsnetze, über die man Zugang zu diesen Diensten habe, schneller modernisiert werden.Rechenzentren würden eine zentrale Rolle für ihre Inhaber spielen und hätten sich in der Pandemie dank hoher Mieteinnahmen und geringer Zahlungsausfälle als äußerst stabile Einnahmequellen erwiesen. Mit den Servern, die sie beherbergen würden, würden Rechenzentren cloudbasierte Dienste wie Netflix ermöglichen und Zugang zu Internet-Knotenpunkten bieten, über die Daten an Abonnenten solcher Streaming-Dienste übertragen würden. Was nicht minder wichtig, aber weniger sichtbar sei: Diese Rechenzentren und Knotenpunkte würden sich auf mehrere Millionen Kilometer lange, weitgehend verborgene externe Glasfasernetze und unzählige Mobilfunkstationen, -masten und -sender stützen.5G sollte es ermöglichen, dass neue Technologien wie selbstfahrende Autos, Online-Gaming und intelligente Fabriken reibungslos funktionieren würden - denn diese würden hohe Bandbreiten benötigen. Die entstehende Netzarchitektur und unsere immer größere Abhängigkeit vom Zugang zu diesen Netzen hat Regierungen vor Augen geführt: Ohne große Investitionen bleibt die Wettbewerbsfähigkeit auf der Strecke, so die Experten von Schroders.China habe vor kurzem ein 1,4 Billionen US-Dollar schweres Konjunkturprogramm angekündigt. Bei diesem liege der Schwerpunkt nicht mehr auf traditionellen Infrastruktureinrichtungen wie Straßen und Brücken, sondern auf neuer Infrastruktur für das digitale Zeitalter. Im Vordergrund dürften dabei Investitionen in künstliche Intelligenz, Rechenzentren, 5G-Basisstationen, Ultrahochspannungsnetze, Ladeeinrichtungen für Elektrofahrzeuge, das industrielle Internet der Dinge und in den Verkehr zwischen Städten stehen.