Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

55,68 EUR -0,04% (28.04.2021, 12:39)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

55,70 EUR -0,14% (28.04.2021, 12:27)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (28.04.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV), bestätigt aber seine Kaufempfehlung.Der Bericht für das erste Quartal 2021 habe das Mitte April veröffentlichte EBITDA (zentrale Ergebnissteuerungsgröße des Unternehmens) bestätigt. Der Umsatz und das EPS (jeweils erstmals veröffentlicht) hätten sich im Rahmen der Erwartungen bewegt. Covestro habe in Q1 vor allem vom Anstieg der Absatzpreise profitiert. Der dynamische Verschuldungsgrad (per 31.03.2021) habe sich im Quartalsverlauf verbessert. Da die RFM-Übernahme erst Anfang April vollzogen worden sei, sei diese folglich noch nicht im Q1-Zahlenwerk enthalten.Der Mitte April teilweise erhöhte Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 (RFM-Übernahme berücksichtigt), der deutliche Verbesserungen (ggü. 2020 und 2019) bei EBITDA, operativen freien Cashflow und ROCE impliziere, sei wiederholt worden. Die Mitte April erhöhten Prognosen des Analysten hätten Bestand (u.a. EPS 2021e: 5,48 Euro; EPS 2022e: 6,23 Euro). Die Konjunktur-Frühindikatorenindices für die wichtigsten Regionen würden steigende Wachstumsraten signalisieren.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: