Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (08.01.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Aktie des Chemiegiganten BASF sei bereits seit vielen Jahren eine der Lieblingsaktien von deutschen Dividendenjägern. Jedoch lohne es sich auch durchaus, diesbezüglich einmal einen genaueren Blick auf die Anteile des Rivalen Covestro zu werfen.Für das Geschäftsjahr 2018 werde der Kunststoffspezialist den aktuellen Analystenprognosen zufolge 2,40 Euro/Aktie an die Anteilseigner ausschütten. Beim gegenwärtigen Kursniveau errechne sich daraus eine Rendite von satten 5,3 Prozent.Seit dem IPO habe es bisher nur drei Dividendenzahlungen gegeben. Nachdem es 2016 noch 0,70 Euro je Anteilschein gegeben habe, sei die Ausschüttung im darauf folgenden Jahr auf 1,35 Euro fast verdoppelt worden. Im vergangenen Jahr hätten die Anteilseigner 2,20 Euro erhalten. Analysten würden nun trotz der schwächeren Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Jahr mit einer weiteren - wenn auch deutlich geringeren - Dividendenerhöhung rechnen.Bei einer Dividende von 2,40 Euro würden lediglich 24 Prozent des aktuell für 2018 erwarteten Gewinns von 9,82 Euro/Aktie ausgezahlt.Die nächste Hauptversammlung von Covestro finde am 12. April statt. Anleger, die in den Genuss der Dividende kommen möchten, müssten spätestens bis zum Handelsschluss am Freitag die Covestro-Anteile gekauft haben. Der Ex-Tag sei dann der 15. April. Die Gutschrift dürfte dann am 17. April auf den Konten der Anteilseigner eingehen.Der DAX-Titel arbeite aktuell weiter an der Bodenbildung. Für Anleger besteht bei der Covestro-Aktie vorerst noch keine Eile für den Aufbau neuer Positionen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 08.01.2019)