Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

52,54 EUR +2,82% (16.12.2021, 15:00)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

52,50 EUR +1,59% (16.12.2021, 15:14)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (16.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Leverkusener Chemiekonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Obwohl Covestro seit Monaten mit starken Quartalszahlen und angehobenen Prognosen habe glänzen können, sei die Aktie von vielen Börsianern zuletzt eher links liegen gelassen worden. Doch in einem freundlichen Marktumfeld könnten die Papiere des Chemieriesen wieder einmal deutlich zulegen. Indes habe Covestro weitere Fortschritte gemacht.So habe der DAX-Konzern mit der Auslieferung des weltweit ersten klimaneutralen Polycarbonats begonnen. "Dies ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zu unserer Vision einer vollständigen Kreislaufwirtschaft", habe die Leiterin des Segments Engineering Plastics bei Covestro, Lily Wang erklärt. Sie habe hinzugefügt: "Wir haben einen großen Schritt nach vorne gemacht, um unseren Kunden zu helfen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen, indem wir ein klimaneutrales Produkt anbieten, das gleichzeitig eine Drop-in-Lösung ist, um die Transformation zu einer kreislauforientierten Zukunft zu beschleunigen."Covestro habe ohnehin in den vergangenen Monaten zahlreiche Projekte angestoßen, um den eigenen CO2-Fußabdruck in den nächsten Jahren kräftig zu verringern. Im Vordergrund stünden dabei auch Kooperationen mit Windspezialisten wie Ørsted, wodurch der Chemieriese mit grüner Windenergie versorgt werden könne.Dennoch können Anleger angesichts der sehr günstigen Bewertung weiterhin zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 16.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link