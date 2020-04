Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

27,90 EUR +3,87% (06.04.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

28,80 EUR +1,80% (07.04.2020, 08:48)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (07.04.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Covestro-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) charttechnisch unter die Lupe.Der dramatische Kursverfall der Covestro-Aktie seit Anfang 2018 habe sich zuletzt nochmals beschleunigt. So habe der Chemietitel sogar ein Abgleiten unter die Tiefs von 2016 und 2015 bei 24,51/24,35 EUR und damit ein neues Allzeittief (23,54 EUR) hinnehmen müssen. Interessant sei das Ausmaß der Abwärtsbewegung: Sie erfülle alle Anforderungen eines sog. "measured move". Konkret unterstelle die Technische Analyse oftmals Bewegungsimpulse in gleicher Größenordnung. Während die erste Abverkaufswelle von Februar bis Dezember 2018 ein Minus von knapp 57% gebracht habe, habe die Covestro-Aktie von April 2019 einen Kursrückgang um gut 57% hinnehmen müssen - eine lehrbuchmäßige "measured move"-Bewegung!Das oben beschriebene "false break" werde durch ein Candlestickumkehrmuster in Form eines nicht ganz idealtypischen "morning stars" untermauert, zumal der RSI in seiner unteren Extremzone auf dem niedrigsten Niveau der Historie notiere. Das Abwärtsgap von Mitte März (31,15 EUR zu 32,48 EUR) definiere in diesem Umfeld ein erstes Anlaufziel, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 07.04.2020)Börsenplätze Covestro-Aktie: