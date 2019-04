Börsenplätze Covestro-Aktie:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (04.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur von Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Über Monate hinweg hätten die Anteilscheine des Chemieriesen Covestro zu den Sorgenkindern im DAX gezählt. Doch zuletzt habe sich das Blatt wieder gewendet. Im gestrigen Handel sei der Aktie im Zuge der allgemein positiven Stimmung an den Märkten ein neues Kaufsignal geglückt. Sollten Anleger jetzt zugreifen?Rein charttechnisch betrachtet sehe es bei Covestro wieder richtig gut aus. Nachdem dem Sprung über den Widerstandsbereich bei 52 Euro wäre nun der Weg nach oben bis 60 Euro frei. Allerdings sei es natürlich gut möglich, dass der zuletzt kräftige Kursanstieg noch einige Handelstage in Form einer Konsolidierung "verarbeitet" werde. Sprich: Es könnte wieder etwas nach unten gehen. Solange der DAX-Titel dabei aber nicht unter das Ausbruchsniveau bei 52,00 Euro oder zumindest nicht unter die Unterstützung bei 50,00 Euro falle, wäre eine derartige Korrektur grundsätzlich als gesund zu betrachten.Besonders spannend bei Covestro würden natürlich die konjunkturellen Aussichten bleiben - gerade auch in China. Am Wochenende hätten positive Konjunkturdaten für Aufschwung bei sämtlichen Zyklikern gesorgt. Für Covestro wäre natürlich nun wichtig, dass die TDI-Preise im Reich der Mitte endlich ihren Sinkflug im Zuge deutlicher Überkapazitäten durch die Inbetriebnahme neuer Anlagen beenden. Zuletzt seien die Preise wieder auf 15.000 Yuan pro Tonne geklettert. Nun dürfte es sehr spannend werden, ob der jüngste Anstieg der Beginn einer nachhaltigen Erholung sei oder lediglich ein Strohfeuer.Die Covestro-Aktie bleibt eine der heißesten Comeback-Wetten im DAX, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Im Falle einer robusten konjunkturellen Entwicklung Chinas verfüge der DAX-Titel über reichlich Aufholpotenzial. Dennoch favorisiere "Der Aktionär" im Chemiesektor derzeit eher die Anteile von BASF und LANXESS. (Analyse vom 04.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link