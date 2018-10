Börsenplätze Covestro-Aktie:



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (26.10.2018/ac/a/d)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Ulle Wörner von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV), senkt aber das Kursziel von 94 auf 74 EUR.Solide Q3-Entwicklung: Durch höhere Preise (+3,1%) und Mengen (+3,0%) sei der Q3-Umsatz trotz negativer Währungs- und Portfolioeffekte um 4,8% auf 3,7 Mrd. EUR gestiegen. Mengen- und Preiseffekte sowie ein Ertrag von 36 Mio. EUR aus dem Verkauf des Polycarbonatplatten-Geschäfts in den USA hätten Kostenanstiege (u.a. Rohstoffe, Logistik) kompensiert, so dass das EBITDA bei 859 Mio. EUR stagniert habe (Q3 2017: 862 Mio. EUR). Im Segment Polyurethanes sei das EBITDA durch höhere Rohstoffkosten und ungeplante Anlagenstillständen um 21,5% auf 432 Mio. EUR gesunken. Die angespannte Versorgungssituation bei TDI habe dabei in Q3 nochmals zu einem positiven Effekt von ca. 130 Mio. EUR (9M 2018: 500 Mio. EUR) geführt. Für Q4 rechne Covestro aber nicht mit weiteren positiven Effekten. Eine positive Preis- und Mengenentwicklung sowie der Verkaufsgewinn hätten im Segment Polycarbonates zu einer EBITDA-Steigerung von 49,3% auf 315 Mio. EUR geführt.Neue MDI-Anlage angekündigt: Anfang Oktober habe Covestro bekannt gegeben, seine MDI-Kapazitäten in Nordamerika angesichts des erwarteten Nachfragewachstums auszuweiten. Am Standort Baytown werde für 1,5 Mrd. EUR eine neue Anlage mit einer jährlichen Kapazität von 500kt gebaut, die 2024 in Betrieb gehen solle. Gleichzeitig solle eine ältere Anlage (Jahreskapazität: 90kt) geschlossen werden, was zu einer Verbesserung der Kostenposition führen sollte.Kostensenkungsmaßnahmen ausgeweitet: Um den aus der langfristigen Wachstumsstrategie resultierenden Kostensteigerungen entgegen zu wirken, seien die Sparmaßnahmen ausgeweitet worden. Zusätzlich zu den für 2018/19 erwarteten Kostensenkungen solle das neue Programm "Perspective" weitere 240 Mio. EUR einsparen. Das kumulierte Senkungsziel liege somit bei 350 Mio. EUR bis 2021.Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, hat in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die Covestro-Aktie bekräftigt und das Kursziel von 94 auf 74 EUR reduziert. (Analyse vom 26.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link