Börsenplätze Covestro-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

40,59 EUR +1,17% (16.01.2020, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

40,79 EUR +0,20% (17.01.2020, 08:45)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro- und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (17.01.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die Dividendensaison in Deutschland werde allmählich Fahrt aufnehmen. Bei der Suche nach den höchsten Renditen, welche Anleger 2020 bei den 30 DAX-Titeln abstauben könnten, falle der Blick dieses Jahr aber nicht auf die "üblichen Verdächtigen" aus der Automobil- oder Versicherungsbranche, sondern auf Covestro. Denn der Chemiekonzern dürfte in diesem Jahr Analystenprognosen zufolge erneut 2,40 Euro je Aktie an seine Aktionäre ausschütten. Daraus errechne sich eine satte Dividendenrendite von 6%. Diese Kennzahl dürfte für viele Anleger sehr verlockend sein, doch sollte man deshalb jetzt bei Covestro zugreifen?Der Blick auf die erwartete Ertragsentwicklung trübe die zuvor womöglich noch aufgekommene Euphorie. Für einen zyklischen Konzern mit aktuell eher wenig Wachstumsfantasie sei ein 2020er-KGV von 16 alles andere als eine günstige Bewertung.Das Chartbild der Covestro-Aktie sehe derzeit trüb aus. Der DAX-Titel befinde sich in einem Abwärtstrend. Werde die Unterstützung im Bereich von 40 Euro bald auch noch unterschritten, drohe ein Test des 52-Wochen-Tiefs bei 37,30 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link