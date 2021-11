Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (09.11.2021/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) weiterhin zu kaufen.Das Q3-Zahlenwerk (deutliche Umsatz- und Ergebnisanstiege), das auf Konzernebene nahezu nur von Absatzpreiserhöhungen getrieben gewesen sei (mindere die Ergebnisqualität), habe mehrheitlich über den Analystenprognosen gelegen. Der dynamische Verschuldungsgrad (per 30.09.2021) habe sich im Quartalsverlauf leicht verbessert. Der Ausblick für das Geschäftsjahr 2021 sei erneut mehrheitlich angepasst (EBITDA, ROCE erhöht, aber operativer freier Cashflow wegen Aufbau von Vorräten zur Absicherung der Lieferfähigkeit gesenkt) worden. Die drei Kenngrößen würden damit deutlich höher als in den beiden Vorjahren ausfallen. Gemäß der 2021er Unternehmens-Guidance werde der EBITDA-Rekordwert nicht erreicht.Diermeier habe seine Erwartungen erhöht (u.a. EPS 2021e: 8,71 (alt: 8,05) Euro; DPS 2021e: 3,50 (alt: 2,90) Euro; EPS 2022e: 6,57 (alt: 6,26) Euro; DPS 2022e: 2,65 (alt: 2,50) Euro). Auch wenn der Analyst für 2022e (ggü. 2021e) mit einem Gewinnrückgang rechne und das in Aussicht gestellte so genannte Mid-Cycle-EBITDA für 2024 (2,8 Mrd. Euro) hinter der 2021er Guidance zurückbleibe, erachte er die verfolgte Strategie (Ausrichtung auf Kreislaufwirtschaft) für sinnvoll.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: