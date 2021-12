Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

52,22 EUR -0,31% (09.12.2021, 11:27)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

52,40 EUR -0,19% (09.12.2021, 11:42)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (09.12.2021/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro: Pharmaindustrie steht trotz Abkühlung der Geschäfte vor Rekordjahr - AktienanalyseDie Experten vom "ZertifikateJournal" nehmen in ihrer aktuellen Ausgabe die Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie stehe trotz einer Abkühlung der Geschäfte vor einem Rekordjahr. Mit der weltweit immensen Nachfrage nach Corona-Impfstoffen und stark steigenden Chemikalienpreisen rechne sie 2021 mit einem Umsatzsprung um 15,5 Prozent auf 220 Mrd. Euro, wie der Branchenverband VCI mitgeteilt habe.Auch der Kunststoffkonzern Covestro profitiere von der Knappheit vieler Produkte in der Branche, die die Preise in den vergangenen Monaten deutlich nach oben getrieben habe. In den Monaten Juli bis September sei der Umsatz im Jahresvergleich um mehr als die Hälfte auf 4,3 Mrd. Euro gestiegen. Das operative Ergebnis (EBITDA) habe sich nahezu auf 862 Mio. Euro verdoppelt. Für 2021 kalkuliere Konzernchef Markus Steilemann daher jetzt mit einem EBITDA zwischen 3,0 und 3,2 Mrd. Euro, nachdem er bislang bestenfalls mit 3,1 Mrd. Euro gerechnet habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Covestro-Aktie: