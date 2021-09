(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (28.09.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse Aktie des Kunststoffkonzerns Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Das Chemieunternehmen rechne dank anhaltender guter Nachfrage in den kommenden Jahren mit deutlich mehr Gewinn. Dazu beitragen sollten auch die neue Konzernstruktur und der jüngste Zukauf von DSM. 2024 solle der operative Gewinn ohne besondere konjunkturelle Effekte (sogenanntes Mid-Cycle EBITDA) 2,8 Mrd. Euro betragen, habe Covestro heute bekannt gegeben. In diesem Jahr rechne der Konzern mit 2,2 Mrd. Euro.Covestro gehe davon aus, dass es das dritte Quartal "am oberen Ende der Prognose oder sogar darüber abschließen werde". Für das Q3 habe Unternehmenschef Markus Steilemann zuletzt beim operativen Ergebnis (EBITDA) mit 760 bis 860 Mio. Euro kalkuliert. Covestro wolle die Quartalszahlen am 8. November publizieren.Der Konzern habe im Juli die Jahresprognose für den operativen Gewinn erhöht und stelle seitdem einen Gewinn vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) von 2,7 bis 3,1 Mrd. Euro in Aussicht.Die neue Konzernstruktur biete gleichzeitig signifikante Effizienzpotenziale, die Covestro bis 2023 heben werde, habe es weiter geheißen. Covestro prüfe wie bereits angekündigt bei allen Tätigkeiten und Prozessen weltweit, ob sie zu Vision und Strategie passen würden. Insgesamt sollten die Fixkosten 2023 auf dem Niveau von 2020 bleiben.Covestro gehöre im heutigen Handel zu den stärksten Aktien im DAX. DER AKTIONÄR sei für den Blue Chip nach wie vor zuversichtlich gestimmt.Anleger können bei der Covestro-Aktie weiterhin zugreifen, der Stopp sollte bei 47,00 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2021)