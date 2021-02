Börsenplätze Covestro-Aktie:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200

Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (23.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Der Leverkusener Konzern rechne nach einem Schlussspurt 2020 mit einer Fortsetzung der Erholung. Nachdem die Corona-Krise das Unternehmen im Frühjahr stark belastet habe, habe sich die Nachfrage nach den Vorprodukten für harte und weiche Kunststoffe sowie Zusätze für Lacke von Covestro schnell erholt. Gründe gewesen seien eine gut laufende Baukonjunktur, der Erholung der Autobranche sowie der boomenden Nachfrage nach Heim- und Unterhaltungselektronik.Indes orientiere sich Covestro bei der Dividende künftig an der Höhe des Nettogewinns. Die Ausschüttungsquote liege nun bei 35 bis 55% des Konzernergebnisses. Bislang habe sich das Management eine zumindest stabile Ausschüttung auf die Fahnen geschrieben. Im vergangenen Jahr habe dann aber die eigentlich für 2019 geplante Dividende - wie bei so vielen Unternehmen - wegen der Corona-Krise deutlich gekürzt werden müssen.Zwar habe Covestro bei einigen Kennzahlen ganz knapp unter den Analystenprognosen gelegen, dafür stimme der Ausblick auf 2021 relativ optimistisch und Dividendenjäger könnten sich über eine leicht angehobene Dividende freuen. Da sich die Perspektiven für den deutschen Chemieriesen nach dem sehr schwierigen Jahr 2020 nun wieder aufhellen würden und das Chartbild nach wie vor attraktiv sei, könnten Anleger beim DAX-Titel weiterhin zugreifen. Der Stoppkurs sollte auf 47 Euro nachgezogen werben, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link