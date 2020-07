Börsenplätze Covestro-Aktie:



Mit einem Umsatz von 12,4 Milliarden Euro im Jahr 2019 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie die Elektro-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2019 rund 17.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (23.07.2020/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der NORD LB:Thorsten Strauß, Analyst der NORD LB, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse das Kursziel für die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV).Noch deutlicher als in Q1 hätten sich die Auswirkungen der Corona-Pandemie in den Q2-Zahlen des Chemieunternehmens gezeigt. Der Umsatz sei um 32,9% auf EUR 2,156 Mrd. eingebrochen. Dabei hätten sich die Absatzmengen mit -22,3% (im Kerngeschäft -22,7%) und die Preise (-9,0%) sehr schwach entwickelt. Allerdings sehe Finanzvorstand Toepfer nach dem im April/ Anfang Mai erreichten Tiefpunkt der Geschäftsentwicklung inzwischen eine Trendwende, weil sich die Rückgänge im restlichen Quartal klar verringert hätten.Da die Ergebniszahlen für das zweite Quartal 2020 den Analystenkonsens übertroffen hätten, habe der Vorstand am 7. Juli bereits einige vorläufige Eckdaten veröffentlicht, die jetzt mit der Vorlage des Halbjahres-Finanzberichts bestätigt worden seien. Trotz der erwartungsgemäß drastischen Umsatz- und Ergebniseinbrüche sei das Management auch bei dem Mitte April gesenkten Ausblick für das Gesamtjahr 2020 geblieben. Dabei sehe die Unternehmensführung im Verlauf von Q2 eine Trendwende, die von China ausgehe, das als erstes von der Corona-Pandemie erfasst worden sei, sich jetzt aber auch als Vorreiter einer Erholung zeige. Im aktuellen Kurs der Covestro-Aktie scheine dem Analysten bereits ein kraftvoller Turnaround eingepreist, dessen tatsächliches Eintreffen aber noch erheblichen Unwägbarkeiten unterliege.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "Covestro AG": - Keine vorhanden.