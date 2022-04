Börsenplätze Covestro-Aktie:



Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt.



Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (07.04.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Chemieaktien wie Covestro h‘tten es an der Börse derzeit schwer. Die Sorgen davor, dass wegfallende Gaslieferungen aus Russland zu Produktionsstopps führen könnten, würden auf die Kurse drücken. Zudem würden die jetzt schon deutlich gestiegenen Energiekosten belasten. Dennoch würden die Experten der Deutschen Bank und von Goldman Sachs große Chancen sehen.So habe etwa Deutsche Bank Research das Kursziel für die Covestro-Aktie von 74 auf 72 Euro reduziert und die Einstufung auf "buy" belassen. Goldman Sachs habe den DAX-Titel beim unveränderten Kursziel von 80 Euro auf der "Conviction Buy List" belassen.Allerdings gebe es auch warnende Stimmen. So würden etwa die Experten der Citigroup bei Covestro sinkende Kurse befürchten und hätten im Rahmen der letzten Studie das Kursziel von 52 auf 38 Euro kräftig gesenkt. Das Anlagevotum laute entsprechend weiterhin "sell".(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link