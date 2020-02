Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro- und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (05.02.2020/ac/a/d)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von Analysten Sebastian Bray und Xian Deng von der Privatbank Berenberg:Sebastian Bray und Xian Deng, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) und senken das Kursziel von 44 auf 32 Euro.Sie würden für den deutschen Spezialchemiekonzern eine kritische Situation am Markt für Polycarbonat erwarten, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Sie hätten ihre Schätzungen für das Kernprodukt an bevorstehende Kapazitätserweiterungen in China angepasst. Die Auslastung der Branche dürfte dadurch sinken. Die Analysten hätten ihre EPS-Schätzungen nach unten revidiert.Sebastian Bray und Xian Deng, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Covestro-Aktie von "hold" auf "sell" abgestuft und das Kursziel von 44 auf 32 Euro reduziert. (Analyse vom 05.02.2020)Börsenplätze Covestro-Aktie: