Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (04.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemieherstellers Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.In einem anhaltend schwachen Marktumfeld sei zuletzt auch die Covestro-Aktie stark unter Druck geraten. Selbst die jüngsten Zahlen des Leverkusener Chemieriesen hätten den Kursverfall nicht aufhalten können. Nach Ansicht von Deutscher Bank und Goldman hätten Anleger aber nun eine sehr günstige Einstiegsgelegenheit.So habe etwa die Deutsche Bank die Covestro-Aktie erneut mit "Buy" bewertet. Das Kursziel sei bei 74 Euro belassen worden. Analyst Tim Jones habe betont, Covestro habe zwar im vergangenen Quartal etwas schwach abgeschnitten, jedoch unterstreiche seiner Ansicht nach der starke Ausblick für das laufende Jahr die Stärke des Chemieriesen.Extrem bullish gestimmt bleibe indes weiterhin Goldman Sachs. So habe die US-Investmentbank das Kursziel nach den Zahlen sogar noch von 89 auf 92 Euro angehoben, woraus sich ein Potenzial von 117 Prozent errechne. Die Covestro-Aktie sei dementsprechend auf der "Conviction Buy List" belassen worden. Analystin Georgina Fraser habe den starken Ausblick für das Q1 sowie das unerwartete Aktienrückkaufprogramm gelobt.Mutige können daher auf dem gegenwärtigen Niveau wieder erste Positionen beim günstig bewerteten Blue Chip aufbauen - zumal aktuell eine Dividendenrendite von rund acht Prozent lockt, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 04.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link