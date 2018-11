Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

60,94 EUR +3,75% (02.11.2018, 11:07)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,1 Mrd. Euro im Jahr 2017 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro-und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2017 rund 16.200 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen).



Mehr Informationen finden Sie unter www.covestro.com und www.kunststoffe-im-auto.de. (02.11.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Covestro: Freier Fall unterbrochen - AktienanalyseDie Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) gibt derzeit ein trauriges Bild ab, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Schuld sei das schwieriger werdende Marktumfeld des Spezialchemiekonzerns. Auf Jahressicht habe das Papier rund 31 Prozent an Wert eingebüßt - nur vier DAX-Scheine seien noch schlechter gelaufen. Zuletzt sei es der Aktie jedoch gelungen, den freien Fall zumindest zu unterbrechen. Der Grund: Covestro habe entgegen der Erwartung etlicher Experten die Ziele für das laufende Jahr bekräftigt. Danach solle das Ergebnis 2018 weiterhin über dem Vorjahreswert von 3,4 Mrd. Euro liegen.Für eine weitere Überraschung habe die Ankündigung eines Sparprogramms gesorgt. Die Leverkusener möchten die Kosten in der Verwaltung spätestens ab 2021 um rund 350 Mio. jährlich drücken. Erreichen wolle das Covestro durch den Abbau von Arbeitsplätzen und den vermehrten Einsatz von digitalen Lösungen. Auch die Zahlen zum dritten Quartal seien recht solide ausgefallen: Die Erlöse seien um fast fünf Prozent auf 3,7 Mrd. Euro gestiegen. Das EBITDA habe mit 859 Mio. Euro nur knapp unter dem Vorjahreswert gelegen. Unter dem Strich habe Covestro 496 Mio. Euro und damit etwas mehr als vor einem Jahr verdient. Die durchschnittlichen Erwartungen seien damit übertroffen worden. Viele Analysten trauen der Aktie aufgrund des negativen Preisumfelds und der höheren Rohstoffkosten dennoch keine großen Sprünge zu, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 43/2018)Börsenplätze Covestro-Aktie:Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:61,12 EUR +4,23% (02.11.2018, 10:53)