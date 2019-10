Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

45,98 EUR -0,33% (17.10.2019, 10:01)



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

45,99 EUR -0,45% (17.10.2019, 10:03)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 14,6 Milliarden Euro im Jahr 2018 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit größten Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Die wichtigsten Abnehmerbranchen sind die Automobilindustrie, die Bauwirtschaft, die Holzverarbeitungs- und Möbelindustrie sowie der Elektro- und Elektroniksektor. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Covestro produziert an rund 30 Standorten weltweit und beschäftigt per Ende 2018 rund 16.800 Mitarbeiter (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (17.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kunststoffspezialisten Covestro AG (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) unter die Lupe.Es werde richtig spannend bei Covestro, denn nun nahe mittlerweile der fünfte Versuch, den das Papier des Chemieherstellers unternehme, um endlich über den horizontalen Widerstandsbereich um 46 Euro auszubrechen. Gelinge das nun endlich, wäre dies regelrecht ein charttechnischer Befreiungsschlag für die Covestro-Aktie. Denn dann wäre der Weg nach oben frei. Die nächste ernstzunehmende Hürde liege eigentlich erst wieder beim Jahreshoch bei 55,78 Euro.Rein fundamental betrachtet favorisiere "Der Aktionär" im Chemiebereich zwar weiterhin die LANXESS-Aktie. Unter charttechnischen Gesichtspunkten gehöre Covestro derzeit aber zu den heißesten Titeln im HDAX. Mutige Anleger könnten mit einem engen Stopp auf einen baldigen Ausbruch spekulieren, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 17.10.2019)Börsenplätze Covestro-Aktie: