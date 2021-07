Börsenplätze Covestro-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Covestro-Aktie:

57,42 EUR +0,14% (15.07.2021, 16:05)



Xetra-Aktienkurs Covestro-Aktie:

57,36 EUR -0,07% (15.07.2021, 15:50)



ISIN Covestro-Aktie:

DE0006062144



WKN Covestro-Aktie:

606214



Ticker-Symbol Covestro-Aktie:

1COV



Kurzprofil Covestro AG:



Mit einem Umsatz von 10,7 Milliarden Euro im Jahr 2020 gehört Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) zu den weltweit führenden Polymer-Unternehmen. Geschäftsschwerpunkte sind die Herstellung von Hightech-Polymerwerkstoffen und die Entwicklung innovativer, nachhaltiger Lösungen für Produkte, die in vielen Bereichen des täglichen Lebens Verwendung finden. Dabei richtet sich Covestro vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus. Hauptabnehmer sind die Automobil- und Transportindustrie, die Bauindustrie, die Möbel- und Holzverarbeitungsindustrie sowie die Elektrik-, Elektronik- und Haushaltsgeräteindustrie. Hinzu kommen Bereiche wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie die Chemieindustrie selbst. Per Ende 2020 produziert Covestro an 33 Standorten weltweit und beschäftigt rund 16.500 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). (15.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Covestro-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Covestro-Aktie (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214, Ticker-Symbol: 1COV) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der Chemiekonzern Covestro habe bisher eine richtig gute Woche hinter sich gehabt. Am Montag habe das Unternehmen bekannt gegeben, dass der Gewinn im laufenden Geschäftsjahr deutlich höher ausfallen werde als bisher angenommen. Auf diese Überraschung habe der Wert mit höheren Kursen reagiert. Dabei habe er eine wichtige Chartformation aufgelöst.Seit dem Corona-Tief im letzten Frühjahr bei 23,54 Euro bewege sich die Covestro-Aktie übergeordnet steil nach oben. Nachdem sie am 3. März ein neues Mehrjahreshoch bei 63,24 Euro markiert habe, habe sie jedoch innerhalb eines abfallenden Kanals konsolidiert.In der Charttechnik sei ein langer Anstieg mit darauffolgender Konsolidierung als bullishe Flagge bekannt. Diese habe der Wert mit der dynamischen Aufwärtsbewegung, die aus der Prognoseanhebung resultiert habe, bei 56,50 Euro nach oben aufgelöst. Infolge dieses starken Kaufsignals sei jetzt mit einer anhaltenden Aufwärtsbewegung zu rechnen. Die nächsten Etappenziele lägen nun am Mehrjahreshoch bei 63,24 Euro, darüber am markanten 2017er-Zwischenhoch bei 76,46 Euro. In einem stark bullishen Szenario lasse sich das Ziel anhand der Höhe der Flaggenformation bestimmen. Dieses läge nahe dem Allzeithoch bei 96 Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link